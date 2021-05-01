El-Varis Ne Demek? El Varis Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Varis Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Nur Suresinin 42. ayetinde yerlerin ve göklerin mümkünün Allah'a ait olduğu bildirilir. El Varis esmasının özeti niteliğindeki ''Mülk Allah'ındır'' sözü günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır.



El- Mülk Ne Demek ve Nedir?

1. Anlamı:

Her şeyin tek ve mutlak sahibi olan.

Takva ehli olan Müslümanlar, maddi şeylere rağbet etmez. Dünya zevklerinin ve nimetlerinin, dünyanın kendisini gelip geçici olduğunu bilirler. Bu da mal mülk hırsına kapılıp günah işlemelerine mani olur.

Kuranı Kerimde namazdan sonra en çok bahsedilen ibadet zekattır. Sık sık insanlara elinde olan şeylerin gerçek sahipleri olmadığı hatırlatılır. Bu nedenle mallarından ve paralarından feragat etmeleri istenir. Biriktirmek ise faiz kadar günahtır. Bu nedenle Bakara Suresinin 219. ayetinde, herkesin ihtiyaçtan fazlasını fakirlere ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi emredilir.

2. Anlamı:

Sahibi olduğu şeyleri koruyan, muhafaza eden.

Din bilginlerine ve mutasavvıflara göre insan, bu dünyadaki hiçbir şeyin sahibi değildir. Ne zaman öleceğini bile bilmekten aciz olan bir insan, mülkün yegane sahibi olan Allah'a ibadet etmeli, kibre kapılmamalıdır.

Servet sahibi olan Allah, sahibi olduğu her şeyi hakkınca korur. Onun katındaki hazineler son bulmaz ve helak olmaz.

El- Mülk Esması ve Türkçe Anlamı

El Mülk esması, yerde ve gökteki tüm mülklerin geçek sahibi olan anlamına gelir.

Ya Mülk Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Çocuk sahibi olmak isteyenler Ya Mülk esmasını günde 99 kez zikretmelidir.