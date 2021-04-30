El-Vali Ne Demek? El Vali Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Vali Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Vali gibi veli sözcüğü de velayet fiilinden türetilmiştir. Veli, idaresi altındaki varlıklara yol gösteren, onları doğru yola ileten anlamına gelir. Allahu Teala hem vali hem de velidir. Hem idare eder hem de kullarını hidayete erdirir.

El Vali Ne Demek ve Nedir?

İlk Anlamı: Kainatı eksiksiz ve kusursuz bir şekilde yöneten.

Dünyadaki ve kainattaki her şey belli bir dengede yaratılmıştır. Örneğin güneş dünyadan biraz daha uzak bir mesafede olsaydı, dünyaya yeteri kadar ışık ve ısı gelmezdi. Bu da dünyanın, insanların yaşayamayacağı kadar soğuk ve karanlık olması demektir.

Yine aynı şekilde güneş, dünyaya daha yakın olsaydı, güneşten gelen ışınlar insanların ölümüne sebep verirdi. Allah, her şeyi uyumlu ve oranlı bir şekilde yaratmıştır. Onun yaratışında ne eksik ne de fazla vardır.

İkinci Anlamı: Yerlerin ve göklerin sahibi olan.

Bakara Suresinin 115. ayetinde, doğu ve batının sahibinin yalnızca Allah olduğu bildirilir. Yerlerdeki ve göklerdeki mülk Allah'ındır ve onun idaresi altındadır.

El Vali Esması ve Türkçe Anlamı

El Vali esması, dünyayı ve kainatı idare eden, varlıkları gözetip koruyan anlamına gelir.

Ya Vali Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Vali esmasını zikreden kulların kalbinden endişe ve korku silinir. Günlük ibadetlerde Fatiha Suresi ile birlikte zikredilen El Vali esması, kişinin giriştiği her işte başarılı olmasını sağlar.