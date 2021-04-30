El-Vahid Ne Demek? El Vahid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Vahid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Vahid esması Esmaül hüsna içerisinde yer alan bir esmadır. El Vahid esması Allahu Tealanın vahdaniyet sıfatını ifade etmektedir. El Vahid esması Allahın tek ve birliğini belirten bir esmadır.

El Vahid Ne Demektir? El Vahid Esmasının Anlamı

El Vahid esması eşi ve benzeri olmayan demektir. Allahu Tealanın eşi ve benzeri olmayan tek olması anlamına gelmektedir.

El Vahid Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Vahid esması Allahu Telanın tek olan ve kendinden başka ilah olmadığını belirten vahdaniyet sıfatını ifade eden esması demektir. Allahu Teala tek yaratandır. El Vahid Allahın bir ve tek olduğu anlamına gelmektedir.

El Vahid Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Vahid esmasını zikretmenin birçok fazileti ve faydası bulunmaktadır. Allahu Tealanın tek ve bir olduğunu kabul ederek imanı arttırmaya vesile bir esmadır.

El Vahid esması rızkın bollaşmasına ve sıkıntıların yok olmasına vesile olmaktadır. El Vahid esması kişinin korkularından kurtulmasına vesile olmaktadır. El Vahid esmasını zikretmek insanlardan uzak ve huzurlu yaşamayı sağlamaktadır. El Vahid esması kötülüklerden kurtulmaya iyi ameller işlemeye ve sevapları arttırmaya vesile olan bir esmadır. El Vahid esmasını 1000 kere niyet üzere okuyan için isteklerine ve muratlarına kavuşmaya vesile olmaktadır. El Vahid esması 63 kez zikredildiğinde ve her farz namazdan sonra zikredilmeye devam edildiğinde kalp gözünü açmaya ve kişiyi nurlandırmaya vesile olmaktadır. E Vahid esması Esmaül hüsna da yer aldığı için ezberlenmesi ve okunması oldukça faziletlidir.