El-Müzil Ne Demek? El Müzil Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Müzil Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna içerisinde yer alan El Müzil esması Allahu Tealanın istediğini zillete düşürme gücüne sahip yaratıcı olmaktadır.

El Müzil Ne Demektir? El Müzil Esmasının Anlamı

Allahın istediğini zelil eden yani alçaltan dilediğine zillet vererek insanlar arasında hakir eden anlamına gelmektedir. El Müzil esması Allahu Tealanın istediğini rahmetinden uzak tutmaya muktedir olmaktadır.

El Müzil Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Müzil esması Türkçe anlamı Allahu Tealanın istediğini zillete düşürebildiği gibi dilediğinin itibarını düşürme gücüne sahip bir yaratan olduğu anlamına gelmektedir. El Müzil esması Allahu Tealanın gücünü ve kudretini ifade eden bir esmadır.

El Müzil Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Müzil esmasını zikretmek düşmanların ve düşmanlık edenlerin kötü niyetlerine ulaşamamalarına vesile olmaktadır. El Müzil esması ebced değeri 770 kere olmaktadır. Ya Müzil Celle Celaluhu esmasını zikretmek rahatlığa kavuşmaya vesile olmasının yanında kişilerin hasetliklerinden korunmaya da vesile olmaktadır.

Ya Müzil esmasını zikretmek düşmanlarını alt etmeye faydalı olmaktadır. Haksızlığa uğranıldığında El Müzil esmasını zikretmek hakların geri iadesine faydalı olmaktadır. El Müzil esması zillete düşüren Allahtan başka olamayacağı için kişi insanlar arasında hakir göründüğünde bu esmayı zikrederek tövbe etmelidir. Allahu Teala zillete düşürdüğünde bu durumdan yalnızca Allah tarafından kurtulacaktır. Ya Müzil esmasını zikretmek işlerin yoluna girmesine vesile olduğu gibi sıkıntı anında Allahu Tealanın El Müzil esmasını zikretmek zorluklardan hızlı şekilde kurtulmaya faydalı olmaktadır. Esmanın ezberlenmesi esmaül hüsnayı ezbere bilmenin faziletleri için önemlidir.