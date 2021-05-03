El-Mütekebbir Ne Demek? El Mütekebbir Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El mütekebbir esması Esmaül hüsna da yer alan okunmasında fazilet ve faydalar bulunduran esmadır. El mütekebbir ismi şerifi zikir olarak okunurken Ya mütekebbiru celle celaluh şeklinde okunmaktadır.

El Mütekebbir Ne Demektir?

El mütekebbir esmasının anlamı büyüklük ve ululuk sahibi Allah olmaktadır. En büyük ve en ulu yaratıcının Allah olduğu anlaşılmaktadır. El mütekebbir ismi şerifi Kuranı kerimde birçok ayette geçmektedir. Allahu Teala’nın güç sahibi en büyük ve yüce olduğunu belirtmektedir.

El Mütekebbir Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El mütekebbir esmasının kelime kökü kebir kelimesinden gelmektedir. Kebir kelime anlamı büyük demektir. Sıfat olarak kullanılmaktadır. Mütekebbir kelimesinin Türkçe anlamı ise en büyük demektir. El mütekebbir Türkçe anlamı varlığından daha büyük hiçbir varlık bulunmayan en büyük anlamına gelmektedir.

El Mütekebbir Zikrinin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El mütekebbir zikrinin sayısı 662 olarak bilinmektedir. El mütekebbir esmasını zikreden kişinin itibarı artmaktadır. Esmayı zikretmenin faziletleri arasında okuyan kişinin çevresindekiler tarafından saygı duyulan bir haline gelmesini sağlamaktadır.

El mütekebbir zikrini okuyan kişi düşmanlarına karşı güçlü ve kuvvetli görünmekte ve düşmanlarını alt edecek gücü kendinde bulabilmektedir.

El mütekebbir esmasının zikrinin faziletleri arasında bolluk, bereketin arttığı dünya işlerinin yoluna girdiği bilinmektedir. El mütekebbir ismini anlamını bilerek kalben zikretmek sıkıntıların yok olmasına huzura kavuşmaya ve dileklerin gerçekleşmesine vesile olmaktadır.

El mütekebbir esması sabah namazından sonra veya perşembe günleri okunması faziletlerini elde etmek için okunmalıdır. El mütekebbir esmasının zikri bela ve musibetlerden korunmak için de faydalıdır.