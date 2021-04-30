El-Müteali Ne Demek? El Müteali Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Müteali Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Kuran'ı Kerim'de Müteali esması ile yakın anlamlı olan birçok isim vardır. Örneğin El- Mütekebbir, büyüklükte eşi benzeri bulunmayan demektir. El- Ehad esması ise yüce ve tek olan anlamına gelir.

El-Müteali Ne Demek ve Nedir?

Birinci anlamı: Gözle görülemeyen ve akılla idrak edilemeyen yüce varlık.

İnsan, hem bedenen hem de aklen kısıtlı bir varlıktır. Bu nedenle peygamberler hariç hiçbir insan, Allah'ı tam anlamıyla tasavvur edemez. Çünkü onun yüceliği sınırsızdır. Tüm şekillerden müstesna olduğu için hiçbir şeye benzetilemez.

İkinci anlamı: Allah yücedir, alidir, kusursuzdur.

Tüm övgüler, her şeyi örneksiz bir şekilde yoktan var eden Allah'adır. O, bizi bir kuru balçıktan yaratıp bize ruhundan üfledi. Dünya ve cennetteki sayısız nimeti bizim için yarattı. İnsana akıl ve irade vererek onu eşref-i mahlukat, yani yaratılmışların en şereflisi mertebesine yükseltti.

El-Müteali Esması Türkçe Anlamı

El- Müteali yaratılmış tüm varlıklardan üstün ve yüce olan demektir. Allah'ın yaratma gücü, ilmi ve kudreti sonsuzdur. Gücünün yetmeyeceği şey yoktur. Bir şeyin olması için Onun Ol demesi kafidir. Bu nedenle kullar, yalnızca ona kulluk etmeli, yalnızca ondan yardım dilemelidir.

El-Müteali Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El Müteali esmasını zikretmek, kişinin manevi sıkıntılardan kurtulmasına, felaha ermesine ve ilmin yükselmesine yardımcı olur. Takva sahibi kullar kendi acizliklerinin farkında olmalı ve en yüce varlığın Allah olduğunu sık sık hatırlamalıdır.