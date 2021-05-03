El-Musavvir Ne Demek? El Musavvir Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Allah'ın 99 adından olan ya da "Esma"sı diye bilinen sıfatlarından birisi de" El-Musavvir " ismidir. Zikri pek makbuldür.

El-Musavvir Ne Demek?

El-Musavvir, her şeye şekli veren, ayrı bir şekil vererek tasvir eden ve yarattığı varlıklara suret veren manasındadır. Suret verdiği hiçbir varlık birbirine benzemez. Allah'ın sıfatlarından biri olan Musavvir, her mahlukatı kendi istediği sıfatta yaratmaktadır.

El- Musavvir Esması Türkçe Anlamı

Arapça bir kelime olan " Musavvir" Türkçeye rahim olarak çevrilir. Allah'u Teala " El-Musavvir" sıfatı ile kainatı özel ve güzel hale getiren yüce Yaradandır. Allah, istediğini istediği biçimde şekillendirendir. İstediğini istediği biçimde oluşturandır.

El-Musavvir Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Musavvir esmasının ebced değeri yani zikir sayısı 336 olup zikir günü ise pazartesidir. El-Musavvir zikrinin saati ise kameridir. Yani güneşin ilk doğduğu vakitlerde zikre başlanmalıdır. Ayrıca ikindi namazı sonrası ve gece yarısı El-Musavvir zikri yapılacaktır. Zikrin şekli ya El-Musavvir yahut Ya Musavvir' dir. El-Musavvir esmasının fazilet ve faydalarını şöyle sıralamak gerekir:

l Her sabah, seher vakti 336 defa Ya Musavvir zikrine devam edenin evlenmek için karşısına hayırlı bir kısmet çıkacaktır.

l Allah' tan istekte bulunacak kimsenin yürekten dua ederek akşam namazından sonra 21 kez Ya Musavvir zikrine devam etmesi tavsiye edilir.

l Kişi, şayet uykuya yatmadan önce 336 defa Ya Musavvir esmasını okursa uykusunda ruhani varlıklar o kimseye Allah'ın izniyle görünecektir.

l Eğer her gün El-Musavvir esmasına devam edilir ve zikir sayısı tamamlanırsa kişi maddi ve manevi bakımdan büyük rahatlığa kavuşmaktadır.

l Çocuk isteyen ve çocuğu olmayan kişiler yedi gün oruç tuttuktan sonra 21 kez El-Musavvir esmasına devam etmelidirler.

l Kişinin rüyasında görmek istediği bir kimse varsa, Ya Musavvir esmasını 1000 kez tekrarlaması halinde Allah'ın izniyle umduğuna nail olacaktır.