El-Müntekim Ne Demek? El Müntekim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Müntekim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Allah, mümin kullarına dünya hayatında sabretmelerini, zulmeden zalimlerin yaptıklarının karşılıksız kalmayacağını buyurur. Başta Hz. Muhammed olmak üzere tüm peygamberler de kavimleri tarafından zulme uğramıştır. Peygamberler sabrederek ve cezalandırmayı Allah'a bırakarak takva sahibi kullara örnek olmuştur.

El Müntekim Ne Demek ve Nedir?

1. Anlamı: Zalimleri ahiret gününde cezalandıran:

Cennet, Allah'a, peygamberlere ve ahiret gününe iman edip salih amel işleyen kullar için yaratıldı. Allah'a şirk koşan, kul hakkı yiyen ve büyük günahları işlemekte ısrarcı olanlar ise cehenneme gidecektir.

Kuranı Kerimde cehennem ateşinin çok şiddetli ve azaplı olduğu yazılıdır. Oraya girenler ebediyen orada kalacak ve yaptıklarının cezasını çekecektir. Cehennem 7 kattan oluşur ve en aşağı katı Esfel Safilin olarak bilinir. Orada münafıklar ve şirk günahını işleyenler kalacaktır.

2. Anlamı: Şiddetle cezalandırıp intikam alan:

Allah'ın emir ve yasaklarını uymayan, yoksul ve yetimi itip kakan, zekat vermek yerine mallarını biriktirip yığanlar, Allah tarafından şiddetle cezalandırılacaktır. Allah, mazlumların intikamını zalimlerden alacağını ''bekleyin, biz de sizinle birlikte bekliyoruz'' ayetiyle bildirmiştir. Bu dünyada iki tarafın anlaşamadığı konular da Allah katında sonuca bağlanacaktır.

El Müntekim Esması ve Türkçe Anlamı

El Müntekim esması, kafirleri, münafıkları ve zalimleri adaletli ve şiddetli bir şekilde cezalandıran anlamına gelir.

Ya Müntekim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Kötülüklerden sakınmak isteyen kullar günlük namazlardan sonra Ya Müntekim esmasın 99 kere zikretmelidir.