El-Mümin Ne Demek? El Mümin Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

Araf Suresinin 180. ayetinde en güzel isimlerin Allahu Teala'ya ait olduğu bildirilir. Müslümanlar, ibadet ederken Allah'ı bu isimlerle birlikte zikreder.

El- Mümin Ne Demek ve Nedir?

El- Mümin esmasının ilk anlamı, insanın kalbinde iman ışığı yakan, insanın Allah'a ve ahiret gününe iman etmesini sağlayan demektir. Kasas Suresinin 56. ayetinde ''Biz dilediğimizi hidayete erdiririz'' yazılıdır. Hidayet doğru yol demektir. Bir insanın doğru yolda olması ise ancak Allah'a iman etmesiyle gerçekleşebilir.

El-Mümin Esması Türkçe Anlamı

El-Mümin, hidayete erdiren, hayra yönelten ve günahtan sakındıran demektir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde Sırat-ı Müstakim yani doğru yol ifadesi geçer. Bunun için İslam'ın ve imanın şartlarını yerine getirmek şarttır.

Ancak Allahu Teala'nın El- Mümin isminin tecelli ettiği kulların kalbinde iman ışığı yanar. Bu kullar, takvaya sığınıp küçük büyük tüm günahlardan uzak durur. Allah'ın kelamı olan kitaplara ve gönderdiği peygamberlerin tamamına iman eder.

El- Mümin aynı zamanda emin kılan, rahatlatan ve güvende tutan demektir.

El-Mümin Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El Mümin esmasını sık sık zikretmek, imanı tazeler ve güçlendirir. Şeytanın vesveselerine karşı korunan Müslümanlar, asıl yurtlarının dünya değil ahiret olduğunu bilerek yaşarlar. El-Mümin isminin zikredilmesi, kişinin sıkıntılarından ve korkularından kurtulmasını sağlar.

Allah'ın varlığını kalbinin derinliklerinde hisseden kullar, kendilerini güvende hisseder. Çünkü El-Mümin esmasının bir diğer anlamı vaatlerini yerine getirendir. Din gününde Allah'ın tüm vaatleri gerçekleşecek ve cennete giren kullar orada sonsuza kadar yaşayacaktır.