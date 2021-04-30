El-Muktedir Ne Demek? El Muktedir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muktedir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Din alimlerine göre evrendeki düzen ve yaratılıştaki kusursuzluk, Allah'ın her şeye muktedir olduğunun kanıtıdır. Bunun için mümin kullar, yalnızca Allah'tan korkup yalnızca Ondan mağfiret dilerler.

El-Muktedir Ne Demek ve Nedir?

Allah'ın kudret sahibi olması anlamına gelir. Kehf Suresinin 25. ayetinde Allah'ın her şeye muktedir olduğu yazılıdır. O sınırsız kudretiyle kainatı ve canlıları yaratmış, insana irade ve akıl vermiştir. İnsan aklını ve iradesini kullanarak doğru yolu bulmalı, Allah'ın kudreti karşısında kendi acizliğinin farkında olmalıdır. Ancak bu şekilde günahlarından arınabilir ve Allah'ın takdirini kazanabilir.

El-Muktedir Esması Türkçe Anlamı

Allah, Mülk Suresinin ilk ayetinde ''Bizim yaratışımızda bir uyumsuzluk / eksiklik göremezsin'' diye buyurur. Her şeyi yoktan var eden Allah'ın bir şey yaratması için ona yalnızca Ol demesi yeterlidir. Sonsuz güç sahibi yaratıcı için hiçbir şey imkansız değildir.

El-Muktedir Zikrinin Fazileti ve Faydaları

İnsan aciz bir varlıktır bunun için sık sık dua ve tespih ile Allah'a sığınmalı, yalnız ondan yardım dilemelidir. El - Muktedir esmasını zikredenler, tüm korku ve endişelerinden arınır. Gece yatmadan önce okuyanlar ise şeytanın vesveselerinden kurtulup imanını tazeler.

El- Muktedir ismi, ebedi olanın yalnızca Allah olduğunu hatırlamamıza vesile olur. İnsan bu dünya hayatının geçici olduğunu bilmeli, ahirete hazırlık yapmalıdır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Çünkü o hem kadir hem de muktedir. Müslümanlar da bunun bilinciyle ibadet eder, günahlarının tövbesi için Allah'a sığınır.