El-Muksit Ne Demek? El Muksit Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muksit Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Muksit; tüm işlerini bir düzen içinde ve yerli yerinde yapan. Allah'ın güzel isimlerindendir.

El-Muksit Ne Demek ve Nedir?

Allah'ın 99 güzel isimlerinden birisidir El-Muksit; adil olan, her işi birbirine denk olan, birbirine uygun yapan, her işini yerli yerinde yapan anlamına gelmektedir. Allah, yarattıklarına zulüm etmez, adalet ile hükmeder. O, adalet gününde adalet terazisini kurandır. Mümin kullarının mükafatını adaletle takdir eden ve verendir.

El-Muksit Esması Türkçe Anlamı

El-Muksit esmasının Türkçe anlamı ise şöyledir; bütün işlerini belli bir düzen içinde yürüten, bütün işlerini denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan ve adil olan. Adaletten şaşamayan, yarattıklarından hiçbirine haksızlık, cefa, eza eziyet ve zulüm etmeyendir.

El-Muksit esması Kuran'da birçok yerde geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de "El-Muksit" esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

"...yarattıklarımızdan, daima hak ile doğru yolu bulan ve onunla adil davranan bir ümmet vardır..." ( Araf Suresi; Ayet 181 )

"...ey iman edenler. Allah için hakkı ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun..." ( Maide Suresi; Ayet 8 )

El Muksit Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Muksit esmasının zikri son derece makbuldür. El-Muksit isminin zikir günü perşembe olup; zikir sayısı 209 dur. El-Muksit zikrinin vakti de müşteridir. El-Muksit zikrinin faydaları ve faziletlerinin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

El-Muksit esmasına devam eden kişinin vesvesesi yok olur.

Düşmanları uzak tutmak için de El-Muksit esması günde 209 defa okunur.

El-Muksit zikrine devam eden kimseler eğer borçlular ise bu borçlarından Allah'ın izniyle kurtulurlar.