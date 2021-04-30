El-Mukit Ne Demek? El Mukit Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Mukit Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Mukit esması Allahu Tealanın kullarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan yarattıklarını doyuran olduğunu ifade eden bir esmadır.

El Mukit Ne Demektir? El Mukit Esmasının Anlamı

El Mukit esması Allahu Tealanın yarattıklarının rızkını da veren onların yiyeceklerini de yaratan anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allahu Tealanın her yarattığı için yeryüzünde onun rızkını da hazırlaması anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allah’ın yarattıklarının azıklarını da yaratacak güç ve kudrette bir yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir.

El Mukit Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Mukit esması Allahın yarattıklarının rızkını da hazırlayacağını ve her yarattığı büyük ya da küçük canlının rızkını da yarattığı anlamına gelmektedir. El Mukit esması Allahın yarattığı her canlının rızkını ayrı ayrı bilen ve yaratan güce ve kudrete sahip olduğunu bildirmektedir.

El Mukit Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Mukit esmasının ebced değeri 550 kere okumaktır. Bu sayıda okuyarak Allahu Tealadan rızık bolluğu istemek faziletlidir. El Mukit esmasını zikretmeye devam eden kişiler Allahtan başkasına muhtaç olmamaktadır. El Mukit esmasının zikredilmesi rızkın bollaşmasına işlerin kolaylaşmasını vesile olmaktadır. El Mukit esması kötü niyetli kişilerden ve kötü huylardan kurtulmaya vesile olmaktadır. El Mukit esmasını zikretmenin faziletleri arasında yiyecek ve gıda malzemelerine okunduğu zaman bereketi artmaktadır. El Mukit esmasını ezberlemek Esmaül hüsnadan ezberlemek olduğundan Allahu Tealanın 99 isminden birini ezberleme sevabını almaya vesile olmaktadır. El Mukit esması yeryüzünde muhtaç olan canlıların Allah tarafından doyurulması anlamındadır.