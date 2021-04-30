El-Muiz Ne Demek? El Muiz Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muiz Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan EL Muiz esması Allahu Tealanın izzet veren ve aziz eden tek yaratıcı olduğunu ifade etmektedir.

El Muiz Ne Demektir? El Muiz Esmasının Anlamı

El Muiz aziz eden demektir. El Muiz esması Allahu Tealanın istediğini aziz edeceğini istediğini izzet sahibi edebilecek kadar güç ve kudret sahibi bir yaratan olduğu anlamına gelmektedir.

El Muiz Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Muiz esması kelime manası olarak aziz kılan yani yükselten güçlendiren yücelten demektir. El Muiz esması da Allahu Tealanın istediğini yücelterek onu güç ve kudret sahibi yapmaya muktedir olduğu anlamına gelmektedir.

El Muiz Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Muiz esmasını zikretmek sıkıntılardan kurulmaya ve mutluluğu huzuru bulmaya vesile olmaktadır. El Muiz esmasının anlamını bilerek ve inanarak zikretmek Allahu Tealanın kişiye izzet ve ikram etmesine vesile olmaktadır. El Muiz esması hayatında güzel işler yapabilmek isteyen insanların zikretmesinde fayda olan bir esmadır. El Muiz esması faziletleri arasında bu esmayı zikretmek insanlar arasında saygı duyulmaya ve hürmet görmeye vesile olmaktadır. El Muiz esması kişinin haysiyetini ve izzetini arttıran ve düşmanlarına karşı da güçlü olmasına vesile olan bir esmadır.

El Muiz esması bir işe başlamadan önce okunursa o işte başarılı olmaya ve itibar kazanmaya vesile olmaktadır. El Muiz esması güzellikleri ve Allahın ikramına cezbeden bir esmadır. Hayatında bolluk bereket ve refah isteyen kişilerin El Muiz esmasını zikretmeleri oldukça faziletlidir.