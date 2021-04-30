El-Muid Ne Demek? El Muid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Muid esması Esmaül Hüsnada yer alan Allahın yarattıklarını öldüren ve öldürdükten sonra tekrar canlandırmaya muktedir olan tek yaratan olduğunu ifade etmektedir.

El Muid Ne Demektir? El Muid Esmasının Anlamı

El Muid esması Allahın can veren verdiği canı tekrar alabilen ve ölen canlıları tekrar canlandıran tek yaratıcı anlamına gelmektedir. Allahu Teala yarattıklarının canını almaya ve tekrar diriltmeye muktedir olan yaratan anlamına gelmektedir.

El Muid Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Muid esması Allahın mahlukatın canını aldıktan sonra tekrar dirilteceği ve canlandıracağı anlamına gelmektedir. El Muid esması mahşer gününde ölmüşleri tekrar birebir aynı şekilde diriltecek ve onlara can verecek anlamına gelmektedir. El Muid esması Allahu Tealanın kudretini gösteren bir esmadır. El Muid esması Allahın tek yaratıcı olduğunu ifade etmektedir.

El Muid Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Muid esmasını zikretmek kayıp olan şeylerin bulunmasına ve sahibine geri gelmesine vesile olmaktadır. El Muid esması psikolojik rahatsızlıkları gidermeye akıl ve ruh sağlığını korumaya vesile olmaktadır. El Muid esmasının faziletleri arasında işlerin yoluna girmesi ve başarılı olmak yer almaktadır. El Muid esmasını zikretmek etrafındaki insanlar tarafından sevilen ve itibar görülen kişi olmaya vesile olmaktadır. El Muid esması unutkanlığa yardımcı olduğu gibi hafıza sorunlarında ve dikkat sorunlarında faydalı olmaktadır. El Muid esması merak edilen kişiden haber alınması için okunmakta faziletlidir. El Muid esmasının ebced değeri 124 kere okumak olmaktadır.