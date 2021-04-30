El-Muhyi Ne Demek? El Muhyi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muhyi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Birçok ayet ve kutsi hadiste Allah'ın sınırsız yaratma gücünden bahsedilir. Allah, kainatı, dünyayı ve milyonlarca canlıyı hiçbir örneği olmadan yaratmıştır. El Muhyi esmasını zikreden müminler onun yaratma gücünü hatırlayıp maneviyatlarını güçlendirir.

El-Muhyi Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlam: Yaratma kudreti sonsuz olan.

Allah'ın yaratma gücünde herhangi bir noksanlık yoktur. O istediği şeyi istediği biçimde yaratma kudretine sahiptir. Her yaratışında bir hikmet, bir güzellik, bir neden vardır. Ol der ve olur. Onun gücü ve kudretine hiç bir şey karşı koyamaz.

İkinci Anlamı: En güzel biçimde yaratan.

El Muhyi ve Es Sani isimleri yakın anlamlıdır. Her ikisi de en güzel, en biçimli yaratan anlamına gelir. Bu aynı zamanda Allah'ın Cemal sıfatına denktir. ''Allah güzeldir, güzeli sever'' hadisinde vurgulandığı gibi, yaratılan her şeyde hem bir hikmet hem de estetik vardır.

El- Muhyi Esması Türkçe Anlamı

El- Muhyi, hayat veren, can bağışlayan demektir. Allahu Teala Hz. Ademi yaratırken ona ruhundan üflemiştir. Bu nedenle yeryüzündeki akıl ve irade sahibi tek canlı, insandır.

Başka bir ayette de Allah'ın insanları dünyaya halife yaptığı bildirilir. Çamurdan yaratılan insan, özünü ve yaratıcısını asla unutmamalı, Allah'ı en güzel isimleriyle birlikte zikretmelidir.

El-Muhyi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Eh-Muhyi dedikodudan, fesat ve kıskanç insanların şerrinden ve şeytanın vesveselerinden korur. El Muhyi esmasını zikredenler tembellikten ve kötü alışkanlıklarından kurtulur.