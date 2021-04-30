El-Muğni Ne Demek? El Muğni Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muğni Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna içerisinde yer alan El Muğni esması zenginlik ile ilgili bir esmadır. El Muğni esması Allahın gücünü ve kudretini belirtmekte olan bir esmadır.

El Muğni Ne Demektir? El Muğni Esmasının Anlamı Nedir?

El Muğni esması zenginlik veren dilediğini zengin eden anlamına gelmektedir. El Muğni esması Allahu Telanın dilediğini zengin dilediğini fakir kıldığını ve tüm bunların imtihan olduğunu belirtmektedir.

El Muğni Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Muğni esması Türkçe anlamı zenginlik veren gerçek zenginlik sahibi olan Allah anlamına gelmektedir. Allahu Teala zenginliği mal ve mülkü dilediğine vermektedir.

El Muğni Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Muğni esmasını sabah namazından sonra 2160 kere zikredilmesi maddi sıkıntılardan ve borçlardan kurtulmaya vesile olmaktadır. Ya Muğni zikrini yapmak işlerde kolaylık, sıkıntılardan kurtulma, maddi manevi rahatlık oluşmasına vesile olmaktadır. Ya Muğni esmasını zikreden fakirlikten uzaklaşmaktadır. Ya Muğni esması zenginliğin kapılarını açan bir esmadır. Ya Muğni esmasının zikri 100 kere veya 1000 kere yapılmalıdır. Ya Muğni esmasını zikretmek maddi kapıların açılmasının yanında manevi kapıları da açmaya vesile olmaktadır. Manevi olarak rahatlamaya huzur bulmaya vesile olan bir esmadır. Ya Muğni esması korktuklarından emin olmayı sağlamaktadır. Ya Muğni esması iş bulmada faydalı bir esmadır. Ya Muğni esmasını inanarak okuyan için maddi sorunları kısa zamanda yok olmaktadır. Ya Muğni esması zenginliği cezbeden bolluk ve berekete vesile olan bir esmadır. Ya Muğni esmasını zikretmenin daha birçok fazileti bulunmaktadır.