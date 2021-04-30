El-Mucib Ne Demek? El Mucib Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Mucib Zikrinin Fazileti İle Faydaları
El-Mucib Esması, Allah'u Teala'nın 99 güzel isimlerinden birisidir. El-Mucib esması ne anlama gelir? El-Mucib Esması ne demek? El-Mucib Esması nedir? El-Mucib zikrinin fazileti ve faydaları nelerdir gibi pek çok sorunun cevabını bulacağınız bilgileri sizin için derledik.
El-Mucib, Allah'ın güzel isimlerindendir. Kendisine yönelip, dua eden arzu ve istekte bulunan kullarına cevap veren O'dur. Kullarının dualarına cevap veren kullarının dualarını kabul eden yüce Allah'tır.
El-Mucib Ne Demek?
El-Mucib, kendisine yalvaran ve yakaran, ellerini kendisine açıp niyazda bulunan kullarını geri çevirmeyen, dualarını kabul buyuran yüce Allah'tır. El-Mucib esması işte yüce Yaradan'ın bu özelliğini anlatır. El-Mucib, yani dua ve istekleri kabul eden anlamındadır.
El-Mucib Esması Türkçe Anlamı
El-Mucib zikrinin kullarının dua ve isteklerini kabul eden, geri çevirmeyen anlamına gelmektedir. El-Mucib, kendisine dua edenlerin isteklerini veren demektir. El-Mucib, esmasının geçmekte olan Kuran ayetlerinden bazıları şunlardır:
"...yoksa sıkıntıya düşen kimseye, kendisine dua ettiği zaman icabet eden mi?..." ( Neml Suresi, 62.Ayet)
"..Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua ediniz..." ( Araf Suresi, 55. Ayet )
"..De ki: Duanız olmaza Rabbim size ne kıymet verir?..." ( Furkan Suresi; 77. ayet )
El Mucib Zikrinin Fazileti ve Faydaları
El-Mucib zikir saati müşteri, günü ise perşembedir. El-Mucib esmasının zikir sayısı ise 55dir. El-Mucib zikrinin fazilet ve faydaları pek çoktur. İşte El-Mucib esmasının faziletleri:
Her gün 100 defa "Ya Mucib" zikrini okuyan kimse muttakilerden olur.
"El-Mucib Celle Celaluhü" zikrini günde 55 defa okuyan kimse dilek ve isteklerine kavuşur.
El_mucib zikrini 3025 defa zikreden kimse, Allah'tan kimin sevgisini ve güvenini kazanmak isterse buna nail olur inşallah.
El-Mucib zikrini gece teheccüd vaktinde 68 defa zikreden kimse mucizelere nail olur.
El-Mucib esması, dedikoducuların dillerini, hasetçilerin kıskanmalarını tesirsiz kılmak için de düzenli okunmalıdır.