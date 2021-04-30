El-Muahhir Ne Demek? El Muahhir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Muahhir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Allahu Teala, Tevbe Suresinin 52. ayetinde ''Bekleyin, biz de sizinle birlikte beklemekteyiz'' diye buyurur. Çünkü günahkar kullarını cezalandırmakta acele etmez. Bazı cezaları sonraya bırakmasının nedeni kullarına tövbe kapısını açmasıdır. Müminler ise Allah'ın Muahhir ismini zikrederek günahları için bağışlanma diler.

El-Muahhir Ne Demek ve Nedir?

Allah'ın isimleri Kuran'da Esmaül Hüsna / En Güzel İsimler olarak geçer. Bu isimlerden bazılarının birden fazla anlamı vardır. İki anlamı olan El Muahhir esması, müşkül durumda bırakan, aciz kılan demektir. İkinci anlamı ise sonraya bırakan, erteleyendir.

Allah'ın yaşanması gereken bazı şeyleri sonraya bırakması onun ilminin katındadır. Bazı kullarını geride bırakmasının nedeni ise o kulların günah işlemekte ısrar etmesidir.

El-Muahhir Esması Türkçe Anlamı

El Muahhir esması, günahkar kullarının derecesini düşüren, işlerinde başarılı olmasını engelleyen, aciz bırakan demektir. Allah, din gününü ve peygamberleri yalanlayanların kalbini mühürlemiştir. Çünkü onlar tamamen gafildir. İman etmedikleri için Allah'a, peygamberlere ve ahret gününe iman eden kulların gerisinde kalmıştır.

El-Muahhir Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Namazlardan sonra El Muahhir esmasını zikredenlerin ilmi artar. Dünyanın ve evrenin sırlarına vakıf olurlar. İlim katında yükselen kullar takva sahibi olurlar. Dünyanın gelip geçici bir yer olduğunu, insanın asıl yurdunun içinde ebediyen kalacağı ahiret olduğunu bilirler.

Peygamber efendimiz, her gece yatmadan önce ''Allah'ım seni ilmimi arttır'' diye dua ederdi. Müslümanlar da cahillerden ve geride kalanlardan olmamak için sık sık El Muahhir esmasını zikretmelidir.