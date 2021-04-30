El-Metin Ne Demek? El Metin Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Metin Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Metin esmasının ebced değeri 500'dür ve Cuma günleri zikredilmelidir. Kişiyi hastalıktan, beladan ve kazalardan koruyan El- Metin esması, Müslümanların, kafir ve münafıkların yaptığı kötülüklere karşı sabırlı ve güçlü olmasını sağlar.

El-Metin Ne Demek ve Nedir?

Birinci anlamı: Çok sağlam, kavi, şiddetli ve güçlü olan.

Allah, tüm eksikliklerden münezzehtir. Onun ismini herhangi bir noksanlıkla anan kişi küfür günahını işlemiş olur. Allah'ın sonsuz kudreti karşısında tüm kullar acizdir. O, can alıp verendir. Bunun bilincinde olan mümin kullar yalnızca ona ibadet eder ve yalnızca ondan yardım talep ederler.

İkinci Anlamı: Sıkıntı ve zorluk çekmeyen, her şeye gücü yeten.

Allahu Teala kullarını her an koruyup gözetir. Ona yorgunluk ve uyku hali gelmez. O yaratılmış tüm varlıkların üstündedir. Kainatı ve canlıları hiçbir emsali olmadan yaratmıştır.

El- Metin Esması ve Türkçe Anlamı

El Metin esması, yaratırken zorlanmayan, kavi ve çok sağlam olan demektir. Allah'ın gücü de kudreti ve rahmeti gibi sonsuzdur, sınırlandırılamaz.

Ya Metin Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Metin esmasını 99 kere zikretmek, kişinin imanını tazeler ve güçlendirir. Şeytanın vesveseleri ona tesir etmez. Küçük büyük tüm günahlardan uzak durmasını ve sadece hayra yönelmesini sağlar.

Birçok din bilginine göre Esmaül Hüsnadaki en güzel isimlerden biri olan El- Metin esması, kişinin çektiği sıkıntılardan kurtarır. Allah'ı kalbinin derinliklerinde hisseden kul, dünyanın fani zevklerine sırt çevirip sadece ahiret için yaşar.