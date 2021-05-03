El-Melik Ne Demek? El Melik Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Melik; evrenin, görünen ve görünmeyen her şeyin sahibi olan Allah (c.c) demektir. Arapça mülk ve malik sözcüğünden türeyen El-Melik; Allah'ın (c.c) akıl taşıyan tüm canlılara gerekli emir ve yasakları ile hüküm verme, onlara sahip olma, her şeyin hükmedicisi ve mutlak sahibi olma anlamına gelmektedir.

El-Melik Ne Demek ve Nedir?

Esma-ül Hüsna’dan bir isim olan El-Melik, Allah'ın (c.c) yarattığı ve yaratacağı tüm canlı ve cansız varlıklara emir vererek, yasaklar koyarak hükümlerini iletmesi, onların yöneticisi ve sahibi olması anlamlarına gelmektedir. Bu bakımdan Allah'ın (c.c) sıfatları arasında olan El-Melik isminin okunması ve zikir olarak sürekli tekrar edilmesi çok faziletli ve çok faydalıdır.

El-Melik Esması Türkçe Anlamı

El-Melik maddi ve manevi olarak karşılan tüm zorluklara karşı okunabilecek bir Esma'dır. Her yönden güçlü olmak için okunan bu zikir her şeyin mutlak sahibi Allah (c.c) olduğunu dil ile tasdik etmektir.

El-Melik Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Allah'ın (c.c) izni ile bu Esma'yı zikir ederek her yönden güçlü olunur. Şeref kazanmak, söz geçirmek sıfatlarına da sahip olmak için bu Esma zikredilir. Canlılara sunulan tüm nimetlerin sahibi Allah (c.c) sayesinde, gösterilecek çaba ile mücadele için gerekli kudret istenir.

Tüm hastalık ve sıkıntılarla mücadele etmek için de bu zikir bir ilaç olarak sunulmaktadır. Allah (c.c) tüm Esmaları gibi El-Melik kelimesi de dertlerine deva, hastalıklarına şifa arayan herkes için tavsiye edilen zikirlerin başında gelmektedir.