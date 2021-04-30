El-Latif Ne Demek? El Latif Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Latif Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Latif kelimesinin bir diğer anlamı soyut olan demektir. Allahu Teala da tüm şekillerden münezzeh, soyut bir varlıktır. Dünyada ve kainatta yaratılan hiçbir şeye benzemez. Ona bedenle ilgili sıfatlar ve eksiklik isnat edilemez.

El- Latif Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Lütuf sahibi olan, kullarını karşılıksız bol bol rızıklandıran.

Allah, yeryüzünde yarattığı tüm canlıları her an rızıklandırır. İnsanlara verdiği en büyük lütuf ise akıl ve iradedir. İnsanlar aklını ve iradesini kullanarak helali haramdan ayırabilir, Allah'ın takdir ettiği kullardan olabilir. Bunun için bol bol tövbe ve dua etmeli, ibadetlerini aksatmadan sonsuz lütuf sahibi Allah'a şükretmelidir.

İkinci Anlamı: Kainatta olup biten her şeyin iç yüzünü, inceliklerini bilen.

İnsanlar, bazen niyetleri temiz olsa bile istemeden günah işleyebilir. Ancak her şeyi incelikleriyle bilen Allah, istemeden işlenen günahlardan kulunu sorumlu tutmaz. Çünkü O, kalplerin derinliklerinde olanı bilir. Bunun için peygamber efendimiz ameller niyetlere göre diye buyurmuştur.

El- Latif Esması ve Türkçe Anlamı

El- Latif esması, sonsuz lütuf ve ikram sahibi, her şeyi doğrusuyla ve ayrıntılarıyla bilen demektir. Yeryüzündeki tüm nimetleri yaratan Allah'tır. Kuran'ı Kerimde de Allah'ın zengin, kulların fakir olduğu bildirilir.

Ya Latif Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Sık sık Ya Latif esmasını zikredenlerin hanesine bolluk bereket gelir. Kul borçlarından ve manevi sıkıntılarından tamamen kurtulur.