El-Kerim Ne Demek? El Kerim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kerim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Kerim ismi şerifi Allahu Tealanın en cömert olduğunu kerem sahibi yaratan olduğu anlamına gelmektedir.

El Kerim Esması Ne Demektir?

El Kerim esması Allahu Tealanın kerem sahibi olan bir yaratıcı olduğunu lütuf ve ihsan sahibi olduğu anlamına gelmektedir. El Kerim esmasını okuyan kişiye bu esma hürmetine Allah lütuf ve ihsanda bulunmaktadır. El Kerim esmasında Allah’ın sınırsız lütfu ve ikram sahibi olduğu anlamına gelmektedir.

El Kerim Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Kerim esması Allahu Tealanın cömertlik ve kerem sahibi olması anlamına gelmektedir. Allahu Teala dua edip isteyene istediğini veren gerçek zenginlik ve cömertlik sahibi yaratan olduğu bu esma ile anlatılmaktadır.

El Kerim Esmasının Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Kerim esması Cuma günü sabah namazından sonra 270 kere Ya Kerim zikrinin yapılması bela ve musibetlerden kurtulmaya vesile olmaktadır.

Ya Kerim esmasını zikretmek fakirlikten kurtulmaya vesile olmaktadır. Ya Kerim esmasını zikretmeyi devam eden kişiyi Allahu Teala zararlardan koruyarak ihsanda ve ikramda bulunmaktadır.

Ya Kerim esmasını zikretmenin faydaları arasında Kerem sahibi olan Allahın esmayı zikreden kişilere maddi ve manevi ikramlarda bulunmasına vesile olmaktadır. Ya Kerim esmasını günlük zikretmeyi adet edinen kişiye istedikleri Allahu Teala tarafından verilmektedir. Ya Kerim esması iş bulmak ve helal yoldan kazanmak isteyen kişilerin çok zikretmesi gereken bir esmadır. Ya Kerim esmasını inanarak zikreden kişi her isteğine Allahu Tealanın rızasıyla kavuşmaktadır.