El-Kayyum Ne Demek? El Kayyum Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kayyum Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Kayyum; Allah'u Teala'nın zatı sıfatı olan esmadan bir tanesidir. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olan güç; kainatı sevk ve idare eden tek ve mutlak güç anlamını içerir.

El-Kayyum Ne Demek ve Nedir?

El-Kayyum; Allah'ın zati sıfatıdır. Yani sadece Yüce Allah'ın sahip olduğu vasıftır. El-Kayyum; her şeyin varlığı ve varlığının devamı kendisine bağlı olan; kainatı sevk ve idare edendir.

El-Kayyum Esmasının Türkçe Anlamı

El-Kayyum esmasının Türkçe manası ise şöyledir: Allah, ezeli ve ebedi olarak var olandır. Bizzat kaim ve mevcut olan, asla kimseye muhtaç olmayandır. Kainatın varlığı ve varoluşunun devamı Allah'ın yaratmasına bağlı olan. Sürekli yaratan, yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan, onları koruyup gözetendir. Kuran' da pek çok yerde El-Kayyum esması geçmektedir. Kuran' da geçen bu ayetlerden bazı örnekler şunlardır:

"...( Allah ) O'ndan başka tanrı yoktur. O, hayydir, kayyumdur..." ( Bakara Suresi Ayet 255 )

"...ölümsüz ve daima diri olan Allah' a güvenip dayan..." ( Furkan Suresi; Ayet 58 )

Ya-Kayyum Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Kayyum zikrini okumak çok faziletlidir. El-Kayyum esmasının zikir sayısı 156 olup; zikir günü ise perşembedir. El -Kayyum zikrinin saati de müşteridir. El-Kayyum zikrinin başlıca fazilet ve yararları ise şöyledir:

El-Kayyum zikrine günde 156 defa okuyarak devam eden kimsenin rızkı genişler.

Unutkanlıktan kurtulmak için El-Kayyum zikrine günde 16 defa okuyarak devam edilmelidir.