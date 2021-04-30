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HaberlerEl-Kaviyy Ne Demek? El Kaviyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kaviyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları
GeriRamazan Özel El-Kaviyy Ne Demek? El Kaviyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kaviyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları
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Ramazan Özel
Haber Giriş: 30.04.2021 - 22:54 | Son Güncelleme:

El-Kaviyy Ne Demek? El Kaviyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kaviyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

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El-Kaviyy Ne Demek? El Kaviyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kaviyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Kaviyy esmasını mutlaka duymuşunuzdur yahut bilirsiniz. Fakat bu esmanın ne anlama geldiğinin açıklanması istense tereddüt edersiniz. El-Kaviyy esması yüce Allah'ın 99 güzel isimlerinden bir tanesidir. El-Kaviyy esması nedir? El-Kaviyy esması ne demektir? El-Kaviyy zikrinin fazileti ve faydaları nelerdir gibi çok sayıda soruya cevap olabilecek bazı bilgileri sizler için derledik.

 El-Kaviyy; her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. Allah'u Teala'nın 99 güzel isimlerinden ve zatı sıfatlarındandır. Sadece mutlak güç olan Allah'u Teala'nın bir vasfıdır.

 El-Kaviyy Ne Demek ve Nedir?

 El-Kaviy; her şeye gücü yeten tek ve mutlak güç anlamına gelmektedir. Bu esma sadece Allah'ın bir vasfını anlatır. Zira Yaradan'ın gücü de kuvveti de sonsuzdur ve mutlaktır. Allah' u Teala sınırsız kudret sahibidir. O2nun her şeye gücü yeter.

 El-Kaviyy Esması Türkçe Anlamı

 El-Kaviyy esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Her şeye gücü yeten, kudret sahibi, yorgunluğa ve zaafa uğramayan, gücü ve kuvveti sonsuz olan.

 Kuran' da El-Kaviyy esmasının geçtiği birçok ayet vardır. El-Kaviyy esmasının geçtiği bu ayetlerden bazıları şunlardır:

"...Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir..." ( Hac suresi, Ayet 74 )

"...Allah, inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta miminlere kafi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir...." ( Ahzab Suresi, Ayet 25 )

El-Kaviyy Zikrinin Fazileti ve Faydaları

 El-Kaviyy zikrinin günü cumadır. El-Kaviyy zikrinin ebced değeri ise 117’dir. Zikir saati ise zühredir.

 El-Kaviyy zikrinin faziletleri ve faydaları şunlardır:

El-Kaviyy esmasının zikrine devam eden kimse borçlu ise Allah'ın izniyle bu borcundan kurtulur.

El-Kaviyy zikrine devam eden mağdur, mazlum ve güçsüz kişiler ise amaçlarına kavuşurlar.

El-Kaviyy esması yolculuk sırasında okunduğunda kaz ve beladan korur.

 

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