El-Kaviyy Ne Demek? El Kaviyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kaviyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Kaviyy; her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir. Allah'u Teala'nın 99 güzel isimlerinden ve zatı sıfatlarındandır. Sadece mutlak güç olan Allah'u Teala'nın bir vasfıdır.

El-Kaviyy Ne Demek ve Nedir?

El-Kaviy; her şeye gücü yeten tek ve mutlak güç anlamına gelmektedir. Bu esma sadece Allah'ın bir vasfını anlatır. Zira Yaradan'ın gücü de kuvveti de sonsuzdur ve mutlaktır. Allah' u Teala sınırsız kudret sahibidir. O2nun her şeye gücü yeter.

El-Kaviyy Esması Türkçe Anlamı

El-Kaviyy esmasının Türkçe karşılığı şöyledir: Her şeye gücü yeten, kudret sahibi, yorgunluğa ve zaafa uğramayan, gücü ve kuvveti sonsuz olan.

Kuran' da El-Kaviyy esmasının geçtiği birçok ayet vardır. El-Kaviyy esmasının geçtiği bu ayetlerden bazıları şunlardır:

"...Allah'ın kadrini gereği gibi bilemediler. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir..." ( Hac suresi, Ayet 74 )

"...Allah, inkar edenleri, hiçbir hayra ulaşmaksızın, kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta miminlere kafi geldi. Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir...." ( Ahzab Suresi, Ayet 25 )

El-Kaviyy Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Kaviyy zikrinin günü cumadır. El-Kaviyy zikrinin ebced değeri ise 117’dir. Zikir saati ise zühredir.

El-Kaviyy zikrinin faziletleri ve faydaları şunlardır:

El-Kaviyy esmasının zikrine devam eden kimse borçlu ise Allah'ın izniyle bu borcundan kurtulur.

El-Kaviyy zikrine devam eden mağdur, mazlum ve güçsüz kişiler ise amaçlarına kavuşurlar.

El-Kaviyy esması yolculuk sırasında okunduğunda kaz ve beladan korur.