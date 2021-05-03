El-Kahhar Ne Demek? El Kahhar Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Kahhar; galip ve hakim olan anlamına gelir. El-Kahhar esmasının zikri pek faziletli ve güzeldir. Allah'ın esmalarından El-Kahhar esmasının zikri ve faziletlerini bilmek gerekir.

El-Kahhar Ne Demek?

Allah'u Teala'nın sıfatlarından olan " El-Kahhar" esmasının anlamı Kuran' da açıklanmaktadır. Fazileti çok ve büyük olan bu esmanın anlamı özetle şöyledir: Her şeyi ve her istediğini yapmakta muktedir olan, mutlak galip ve hakim olan Yaradan.

El-Kahhar Esması Türkçe Anlamı

El-Kahhar isminin kökeni "kahr" dır. Kahr, galip gelen demektir. Ya Kahhar isminin manası mutlak galip gelen, her daim mağlup etmeye ve galip gelmeye muktedir olan, her şart ve durumda galip olan, gücünün üstünde güç bulunmayan, bütün düşmanlarını kah-ru perişan edendir.

El-Kahhar Zikrinin Fazileti Ve Faydaları

Kuran' da açıklanan yüce Yaradan'ın El-Kahhar esmasının zikrine devam etmek çok faydalıdır. El-Kahhar esması zikrinin fazilet ve faydalarını şöyle izah edebiliriz:

l El-Kahhar esmasını, eşinden eziyet ve zulüm gören kadın okursa, kocanın bu kötü ahlakı sona ere, kadın eş bu kabalık ve zulümden kurtulur.

l El-Kahhar esmasının sürekli zikri kişinin şehvetten kurtulmasına vesiledir.

l El-Kahhar esmasının günde 360 kez okunması halinde, kişi kurtulmak istediği kötü huylarından Allah'ın izniyle kurtulur.

l Zulüm eden, zalim kişinin zulmünden kurtulmak için de El-Kahhar esması çekilir. Zalim kişileri kahretmek ve helak etmek isteyen El-Kahhar zikrine her gün 360 kez devam etmelidir.

l Hırs çok kötü bir huydur ve kişi bu kötü huyundan kurtulmak isterse bu esmayı okumalıdır. El-Kahhar zikrine düzenli devam eden bu kötü huyundan kurtulur.

l El-Kahhar zikrini, nefsini terbiye etmek isteyen kimseler de çekmelidir. Nefsine yenilmek istemeyen kişiler El-Kahhar esmasının zikrine günlük 360 kez devam etmelidirler.