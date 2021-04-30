El-Kadir Ne Demek? El Kadir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kadir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde kadir ismi geçer. Örneğin Maide Suresinin 40. ayetinde Allah'ın takva ehli olan kullarının günahlarını bağışlayacağı, zalimlere ise azap edeceği yazılıdır. Günlük namazlarda da sık sık okunan Maide Suresinde Allah'ın tüm bunları yapmaya kadir olduğu bildirilir.

El Kadir Ne Demek ve Nedir?

İlk Anlamı: Sonsuz kudretiyle her şeye gücü yeten:

Allah noksanlık isnat etmek, en büyük günahlardan biridir. Onun hikmeti ve ilmi sorgulanamaz. Sadece dünya hayatının var olduğunu iddia edenler ise onun kudretinin sonsuzluğundan bihaberdirler. Kuranı Kerimde bu tür insanlar için gafil kelimesi kullanılır.

Gafillerden olmamak için Allah'ın sonsuz kudreti karşısında secde etmeli, ona yarattığı nimetler için şükretmeliyiz.

İkinci Anlamı: Kıyamet gününde ölüleri diriltmeye ve sorgulamaya muktedir olan:

Esmaül Hüsna'da yer alan bazı isimler yakın anlamlıdır. El Muktedir ve El Kadir isimlerinin her ikisi de sonsuz kudret sahibi olan ve gücü sınırsız olan anlamına gelir. Evrendeki sayısız şeyi ve tüm varlıkları örneksiz ve benzersiz yaratan Allah Ol der ve olur.

Allahu Teala, kıyamet gününde herkesi diriltecek ve dünyada yaptıklarından hesaba çekecektir.

El Kadir Esması ve Türkçe Anlamı

El Kadir, kudreti, rahmeti ve ilmi gibi sınırsız olan anlamına gelir.

Ya Kadir Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Günde 33 kere Ya Kadir ve Ya Muktedir esmalarını zikredenlerin kalbine nur ve iman dolar. Ya Kadir zikri insanı her türlü musibetten ve hastalıktan korur.