El-Kabıd Ne Demek? El Kabıd Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Kabıd Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Birçok ayet ve hadis kaynağında da belirtildiği üzere Allahu Teala kullarını çeşitli musibetlerle sınar. Açlık ve yoksulluk ile sınanan müminler bunun bir imtihan olduğunu bilir ve sonuna kadar sabreder. İnkarcılar ise başlarına gelen ilk musibette Allah'a isyan eder.

El-Kabid Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Dilediğinin rızkını kesen, bir anda yoksul ve muhtaç duruma getiren.

Kuran'da insanların hayra yönelmesini sağlayan şeylerin Allah'tan geldiği bildirilir. Bela ve sıkıntılar ise insanın nefsine uyması ve şeytanın vesveselerine kanmasıyla gelir. Nefs-i Emmare sürekli kötülüğü, haramı ve yasak olan şeyleri emreder. Allah, sırat-ı müstakim üzere olmayan kulların rızklarını keserek onları imtihan eder.

İkinci Anlamı: Ölen kulların ruhlarını kabzeden.

El-Kabid isminin diğer anlamı, ölüm anında kulların canını alan ve onların ruhlarını kıyamet gününe kadar yanında tutandır. Sadece ölüm anında değil uyurken de ruhlarımız arşa, Allah katında yükselir.

İslam inancına göre salih amel işleyen kulların ölümü uykuya dalmak gibidir, Allah'ın emir ve yasaklarına uymayan kullar ise ruhunu kolayca teslim edemez. Buna sekeret'ül mevt yani ölüm sarhoşluğu denir.

El-Kabid Esması Türkçe Anlamı

El Kabid esmasının Türkçe anlamı, rızkı kesen, kullarını yoklukla ve fakirlikle sınayandır.

El-Kabid Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Kabid esmasını sık sık zikreden mümin kullara bereket kapıları açılır. Yaptığı her iş beğeni ve övgü toplar. Namazlarda da sıklıkla zikredilen El Kabid esması ölümü hatırlattığı için kişinin maneviyatını güçlendirir.