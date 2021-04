El-Hayy Ne Demek? El Hayy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hayy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Hayy; ezeli ve ebedi diri olandır. Tam ve mükemmel anlamıyla hayat sahibi olandır.

El-Hayy Ne Demek Ve Nedir?

Allah'ın güzel isimlerinden olan "El-Hayy" ismi O'nun ezeli ve ebedi hayat sahibi olduğunu anlatır. El-Hayy sıfatı sadece Allah'a ait bulunan zati sıfatlarındandır.

El-Hayy Esması Türkçe Anlamı

El-Hayy esmasının Türkçe anlamı şöyledir: Allah, daima diri olandır. Her şeye hayat ve can verendir. O, sonsuz ve sınırsız bir hayatın sahibidir. Allah, her şeyi bilen ve O, her şeye gücü yetendir. Allah, gerçek hayat sahibidir.

El-Hayy esmasının geçtiği pek çok ayet bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de El-Hayy esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

"...Allah'a ve Resul'e icabet edin...ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer.." ( Enfal suresi, Ayet 24 )

"...kendisine insanlar arasında yürüyecek bir nur verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp, ondan çıkamayan kimse gibi olur mu?..." ( Enam Suresi, Ayet 122 )

El-Hayy Zikrinin Fazileti Ve Faydaları

El-Hayy esmasının zikrine devam etmek çok faziletlidir. El-Hayy zikrinin sayısı 184 olup, El-Hayy zikrinin günü pazar günüdür. El-Hayy zikrin saati de güneş saatidir. .

El-Hayy zikrinin fazileti ve faydalarını da şöyle sıralayabiliriz:

El-Hayy esmasının zikrine devam edenin ömrü uzun ve sıhhatli olur.

Hasta bir kimseye " El-Hayy" esması 18 defa yahut 324 defa okunursa Allah'ın izniyle hasta şifa bulacaktır.

Ya Hayyu Ya Kayyum isimleri birlikte 184 defa zikredildiğinde kişi her muradına Allah'ın izniyle erişir.