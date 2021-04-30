El-Hasib Ne Demek? El Hasib Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hasib Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Hasib; yüce Allah'ın güzel isimlerinden birisidir. Her şeyi kayıt altına alan ve her şeye gücü yeten anlamına gelmektedir.

El-Hasib Ne Demek?

El-Hasib; her şeye gücü yeten, büyün varlıkların açık ya da gizli yapıp ettiklerini bilen her şeyi gören azamet sahibi olan Alllah'u Teala' nın bu özelliğini anlatan bir esmasıdır. Kuran' da El-Hasib esmasının geçtiği bazı ayetler şunlardır:

"...Hesap görücü( gören) olarak Allah yeter.."( Nisa Suresi, 6. Ayet)

"...Allah, hesabı pek seri görendir..." ( Bakara suresi, 202. Ayet )

"...O, hesap görenlerin en süratli olanıdır..." ( Enam Suresi, 62. Ayet)

El-Hasib Esması Türkçe Anlamı

El-Hasib esmasının Türkçe anlamı ise şöyledir. O, Allah ki; parçaları bütünüyle bilendir, hesap etmeden bilen, üstün niteliklere sahip olandır. Kıyamet günü kullarını hesaba çekecek ve sorgulayacak olan O'dur. O2 ki, kendi kereminden fazlasıyla verendir. O, yüce ve azamet sahibi tek hesap sorucudur.

El-Hasib Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Hasib zikrinin saati Zühre saati olup zikir günü ise Cuma günüdür. El-Hasib zikrinin zikir sayısı da 80dir. " Ya Hasib Celle Celalühu" şeklinde 80 kere okunur. El-Hasib zikrinin fazilet ve faydalarını şöyle sıralayabiliriz:

El-Hasib esması düşmanın şerrinden korunmak için güneş doğmadan 77 veya 99 kez okunur.

İlahi ihsana nail olmak için "Ya Hasib Celle Celalühu" esması 80 defa okunur.

Her türlü korku, akrabalar arasında çıkan hadiseden ötürü korkan kimse her gün El-Hasib Esmasını güneş doğmadan önce veya güneş battıktan sonra 77 defa okumalıdır.