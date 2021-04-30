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HaberlerEl-Hamid Ne Demek? El Hamid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hamid Zikrinin Fazileti İle Faydaları
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Ramazan Özel
Haber Giriş: 30.04.2021 - 22:41 | Son Güncelleme:

El-Hamid Ne Demek? El Hamid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hamid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

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El-Hamid Ne Demek? El Hamid Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hamid Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Yüce Allah'ın (c.c.) sıfatlarında ve isimlerinden olan Esma'sının 99 adet olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Bu isimlerin farklı farklı anlamları ve faziletleri bulunmaktadır. Bu isimleri öğrenmek, manalarını bilmek ve sık sık söylemek birçok sevaba ve fazilete tekabül eder. Bu isimlerden birisi olan El-Hamid isminin de faziletleri bulunmaktadır. Allah'ın (c.c.) Esma'sından birisi olan bu ismin faziletleri nelerdir? El-Hamid isminin zikredilmesinin bizlere ne gibi faydaları vardır? El-Hamid ismi ne anlama gelmektedir? Allah'ın (c.c.) hangi sıfatlarını barındırmaktadır? İşte bu konu hakkında merak edilen tüm detaylar.

El-Hamid adı şükür hani hamd anlamına gelmektedir. Hamd kelimesinin karşılığı ise ihsan sahibi olan, sayısız nimetler sunan Allah'a bir şükür, bir teşekkür, bir övme anlamına gelmektedir. Bu bağlama da Allah (c.c.) hamd edilmesi gereken yüce bir yaratıcıdır.

 El-Hamid Ne Demek ve Nedir?

 Allah'a (c.c.) bu ismi ile şükür ve hamd edilir. Verdiği sayısız nimetlere karşı yapılan bir tür teşekkür demektir. Yer yüzünde bulunan her dil ile, övülen, hamd-ü senaya layık olan, sadece kendisine şükür edilen, kainattaki bütün varlıkların dili ile övülen yegane, bir tek zat anlamına gelmektedir.

 El-Hamid Esması Türkçe Anlamı

 Allah'ın (c.c.) 99 adından bir tanesi olan El-Hamid Esma'sının Türkçe karşılığı en çok övülen, bütün övgülerin sahibi olan, sadece ona hamd edilmesi gereken anlamlarına gelmektedir. Ondan başka övülecek ve hamd edilecek yegane bir zatın olmadığı demektir.

 El-Hamid Zikrinin Fazileti ve Faydaları

 - Her gün bu isim zikredilirse övünen bir ahlaka sahip olunur.

 - Güzel huylar ve iyi ahlak sahibi olmak için bu isim zikredilir.

 - Namazlardan sonra zikir edilmesi ile herkes tarafından sevilen saygı duyulan olunur.

 - Bol nimet ve helal rızıklar ümit edilir.

 

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