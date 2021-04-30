El-Halim Ne Demek? El Halim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Halim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El Halim esması Esmaül hüsnada yer alan Allahu Tealanın kullarına muamelesi yumuşak olan kızgınlıkla muamele etmeyen kullarına şefkatle yaklaşan bir yaratıcı olduğunu ifade etmektedir.

El Halim Ne Demektir? El Halim Esmasının Anlamı Nedir?

El Halim kelime olarak müsamaha gösteren, iyilik sahibi, yumuşak huylu olarak kullanılmaktadır. Esmaül hüsnada ise El Halim Allahu Tealanın kullarına müsamaha göstermesi onların yaptığı günahlardan ötürü cezalarını hemen kesmemesi onlara af ve mağfiret göstermeyi sevmesi anlamına gelmektedir. El Halim esması Allahu Tealanın kullarını çok bağışlayıcı olduğu ne günah işlerlerse işlesinler onları affedeceğini tövbe kapılarının açık olduğunu kullarına bildiren bir esmadır.

El Halim Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Halim esması Allahu Tealanın af ve mağfiretine dayanarak kullarına çok müsamaha gösteren bir yaratan olduğunu ifade etmektedir. Kullarını hoş gören ve onları af etmek için kolaylıklar sağlayan Allahın şefkatini ifade etmektedir. El Halim esması özellikle insanlarda da bulunmasına rağmen insan küçük bir kötülükte hemen bu özelliğini kaybetse de Allahu Teala kullarının günahları, inkarları ve kötülükleri karşısında hemen cezalandırma yapmamaktadır. Affının büyüklüğünü ve sınırsızlığını gösteren bir esmadır.

El Halim Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Halim esmasını zikretmek kişideki yumuşak huylu olmayı ve şefkat duygusunun açığa çıkmasına vesile olmaktadır. El Halim esması özellikle gergin, öfkeli ve agresif kişilerin okumasında fayda olarak çabuk sinirlenmemeye faydalı olmaktadır.

El Halim esmasının ebced değeri 88 olmaktadır. Herhangi bir niyet üzere 88 kere okuyan için niyetlerinin Allahu Teala tarafından verilmesine vesile olmaktadır. El Halim esması Allahu Tealadan af ve mağfiret dilemek için faziletli bir esmadır. Rızık bolluğundan her türlü isteğe ve niyete ulaşmak için faziletli bir ismi şeriftir.