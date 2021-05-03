El-Halık Ne Demek? El Halık Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Halık, çokça zikredilen ve Kuran'da da açıklanan Allah'ın isimlerindendir. Enam Suresi buna bir örnektir: " O, gökleri ve yeri emsalsiz biçimde yoktan yaratandır. O'nun bir eşi olmadığı halde, nasıl bir çocuğu olabilir. Halbuki her şeyi O yarattı. O, her şeyi hakkıyla bilendir."

El-Halık Ne Demektir?

El-Halık esmasının manası şudur: Yoktan var eden, her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp göreceği bütün hal ve hadiseleri tayin ve tespit eden ve ona göre yaratandır. Sonsuz yaratma gücü bulunan, eşi benzeri olmayan Yaradandır.

El Halık Esması Türkçe Anlamı

El-Halık isminin kökeninde "halk" kelimesi vardır. Yani yoktan var etmek, sürekli olarak yaratım içerisinde bulunmak anlamını içerir. Bu esma, Allah'u Teala'nın sonsuz yaratma gücünü anlatan bir sıfattır. Allah' ın yaratma gücü, insanoğlunun anlayamayacağı kadar geniş ve derindir. Yani " yaratmak" sadece ve sadece Allah' a mahsustur.

El Halık Zikrinin Fazileti Ve Faydaları

El-Halık esmasının zikir sayısı 731' dir. Zikir günü ise pazar günüdür. Zikir vakti güneş saatidir. Yani sabah güneş doğarken ilk bir saat ile ikindi namazı sonrası bir saattir.

l " Ya Halık Celle Cellaluhu" zikrine her gün 731 kez devam eden kişi sıkıntılarından kurtulur ve işlerinde başarıyı yakalar.

l El-Halık esmasının iyileşmesi güç hastalıklar için okunması, yazılması, taşınması ve sürekli zikredilmesi tavsiye edilir.

l El-Halık esması seher vaktinde sürekli zikredildiğinde kişilerin kalpleri nurlanır ve hikmet sahibi olurlar.

l Abdestli olarak ve kıbleye karşı sessiz ve tenha bir yerde huşu içinde El-Halık esması 5115 kez zikredildiğinde ve Allah'a dua edildiğinde inşallah istekleri yerine getirilir ve kolayca çözülür.

l El-Halık esması geceleri düzenli olarak okunursa Allah' u Teala bu kişiyi kederlerinden kurtarır. Kurtuluş yolu açar.

l Ya-Halık esması 100 kez okunursa, kişi gelecekteki belalardan korunur.