El-Hakk Ne Demek? El Hakk Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hakk Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Allah'ın esmasın da bulunan El-Hakk ismi çok kıymetli isimlerinden bir tanesidir. Varlığı hiç değişmeden yerinde duran ve sürekli var olan anlamına gelen El-Hakk isminin faziletleri de bir hayli fazladır. El-Hakk Allah'ın 99 isminden bir tanesidir.

El-Hakk Ne Demek ve Nedir?

Allah'ın isimlerinden birisi olan El-Hakk ahiret gününde hak ile batılı birbirinden ayıran ve hakkı olanı sahiplerine zalimlerden alıp veren anlamına gelmektedir. Ayrıca varlığı daimi ve hakiki olan hiçbir zaman değişmeyen, sürekli var olma durumunda olan demektir.

El-Hakk Esması Türkçe Anlamı

El-Hakk isminin Türkçe anlamı Hakkın sürekli var olduğunu, hiç değişmediğini, öncesi ve sonrası olmadığını, sürekli var olma durumunu ifade eden bir sıfattır. Bu sıfat yalnızca Allah'a aittir. Bunun bilincinde olunarak yapılan ibadetler çok faydalıdır. Karşılığını yalnızca Allah'tan beklenerek yapılan El-Hakk zikrinin fazileti pek çoktur.

El-Hakk Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El Hak zikrinin faydalarını ve faziletleri ile her gün okunmasında pek çok fayda vardır. Bu faziletler şu şekilde sıralanır:

- Batıldan korunmak ve Hakkı bulmak için bu zikir yapılır.

- Hayırlı işler yapmak için ve başarılı olmak için söylenir.

- Zor işlerin kolaylaşması ve fakirlikten kurtulmak için okunur.

- Doğruyu ve hak olanı bulmak için zikredilir.

- Şeytani yollardan uzak durmak, Allah'ın rızasına kavuşmak için de bu zikir zikredilir.

- İbadetlerin devamlılığını sağlamak ve Allah'ın sevgisini kazanmak için dualar da söylenir.