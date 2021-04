El-Hakim Ne Demek? El Hakim Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hakim Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-hakim; Allah'u Teala' nın en güzel isimlerinden birisidir. Anlamı ise kullarının üstünde galip olandır. Hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan O'dur.

El-Hakim Ne Demek ve Nedir?

El-Hakim; her iş emrinde hüküm ve hikmet sahibi gerekeni en güzel biçimde yapan anlamındadır. Her işi hikmetli her şeyi hikmetle yaratan anlamına gelmektedir. Her şeyi ölçülü, hikmetle yaratan O'dur.

El-Hakim Esması Türkçe Anlamı

El-Hakim esması Allah'u Teala'nın yegane hüküm ve hikmet sahibi olduğuna işaret eder. Her şeyi olduğu gibi bilen ve gerekeni en güzel en faydalı şekilde yapan O'dur.

El-Hakim esmasının geçtiği Kuran ayetlerinden bazıları şunlardır:

"...Allah hükmedenlerin hakimi değil midir?..." (Tin suresi, 8. Ayet )

"...O, aziz, Hakim'dir..." ( Haşr Suresi, Ayet 24 )

"...Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hükmet sahibidir..."

Ya-Hakim Zikrinin Fazileti ve Faydaları

El-Hakim esmasının zikrinde pek çok hükmet vardır. El-Hakim zikrinin saati Zühre zikir sayısı 78 ve zikir günü de cuma günüdür. El-Hakim zikrinin fazilet ve faydalarını şu şekilde açıklamak ve saymak mümkündür:

"Ya-Hakim" zikrine her gün devam edilirse kişinin ilminde artış gözlenir.

"Ya-Hakim" zikrinin çokça zikrine devam edilmesi halinde kişinin kalbinde hikmet pınarları yolları açılır.

Her namaz sonrasında 78 kez "Ya Hakim Celle Celaluhü" zikri çekilirse kişinin öğrenme kabiliyetinde artış meydana gelir.

" Ya Hakim Celle Celalühü" zikrine 78 kez devam eden kişi ilimde ilerler ve başarı kaydeder.