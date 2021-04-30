El-Hakem Ne Demek? El Hakem Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hakem Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Hakem esması Allah’ın adaletli ve en adaletli tek yaratıcı olduğunu göstermektedir. El Hakem esmasını zikretmenin faziletleri içerisinde de bu ismi şerifi adaletli olmak ve adalete erişmek için zikretmektir.

El Hakem Esması Ne Demektir? El Hakem Esmasının Anlamı

El Hakem esması Allahu Tealanın en adil hüküm verici olduğu anlamına gelmektedir. Dünya hayatında da ahiret hayatında da Allahu Tealanın adaleti ve hükmü muhakkak ki en doğrusudur.

El Hakem Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Hakem esması Allahu Tealanın en adaletli hüküm sahibi olduğunu anlatmaktadır. El Hakem esmasında Allahu Tealadan hiçbir şey saklanamayacağı ve her şeyden haberdar olduğundan hükmetmesinde bir kusur bulunmamaktadır. Dünya üzerinde ise hüküm verilirken konuya tam olarak hakim olabilmek için insanların ifadelerinden ve olay incelemesinden yola çıkılmaktadır. Allahu Teala hem dünya üzerinde hem de ahirette en iyi hüküm verendir.

El Hakem esmasında Allahu Tealanın bazı konularda dünya üzerinde haksızlık yaptığı düşüncesiyle iman etmeyenler için ise Allahu Teala bilinmeyeni bilir ve her şeyin sonunu görür eğer dünyada haksızlıkla uğraştırıyor ise karşılığını ahirette fazlasıyla vermesindendir.

El Hakem Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Hakem esmasını zikretmek haklı olduğu konularda Allahu Tealadan yardım istemeye ve haksızlıklardan kurtulmaya vesile olmaktadır. El Hakem esmasını zikretmek kişinin imanını artırmaya vesile olmaktadır. El Hakem esmasını ezberlemek ebced sayısı 68 olarak kişiyi korktuklarından emin kılmaya vesile olmaktadır.