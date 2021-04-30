El-Hafıd Ne Demek? El Hafıd Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hafıd Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Hafıd esmasının birçok fazileti bulunmaktadır. El Hafıd esması Allahu Tealanın dilediğini alçaltan dilediğini rahmetinden uzaklaştıran olduğunu ifade eden bir esmadır.

El Hafıd Ne Demektir? El Hafıd Esmasının Anlamı Nedir?

El Hafıd dilediğini hafife alan küçümseyen anlamına gelmektedir. Allahu Teala kendisini inkar edenleri El Hafıd esması ile alçaltan onları değersizleştiren ve kendisinden uzaklaştıran olarak ifade edilmektedir. El Hafıd esması Allahın büyüklüğünü dilediğini uzaklaştırarak zalimleri inkarcıları ve müşrikleri zillete düşüren onları alçaltan bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.

El Hafıd Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Hafıd esması Türkçe hafife almak, ciddiye almamak, küçümsemek olan hafif kökünden gelmektedir. Esmaül hüsnada ise Allahın yarattıklarını tam ve eksiksiz bilmesinden onların niyetlerini bilmesinden dolayı istediğini alçaltarak insanlar arasında hakir görülmesini sağlamaktadır. Allahu Teala yarattıklarının kalbini ve niyetini en iyi bilendir. İnkar edenleri ve münafıkları bilen Allah onların ruhlarını ve bedenlerini alçaltmaktadır. Yanlız tövbe ederek iman edenler tövbesine uyanlar Allahu Tealanın Hafıd esmasından kurtulabileceklerdir.

El Hafıd Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Hafıd esmasını zikretmek kötülüklerden korunmak ve kötü niyetli insanların şerrinden muhafaza olunmak için yapılmaktadır. El Hafıd esmasının 500 kere zikredilmesi isteklerin ve dileklerin olmasına vesile olmaktadır. El Hafıd esmasının 1481 kere dertlerden ve sorunlardan kurtulmak niyetiyle okumak faziletli ve faydalı olmaktadır. El Hafıd esması kötülüklerin fesatlıkların iki yüzlü kişilerin niyetlerini ortaya çıkarmaya vesile olan bir esmadır. Allahu Tealadan bu esma ile dua ederek kötü kimselerin şerrinden kurtulamaya vesile olmaktadır.