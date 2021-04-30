El-Hadi Ne Demek? El Hadi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Hadi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Hadi esması Allahu Tealanın yol gösterici olduğunu ifade etmektedir. El Hadi esmasının faziletleri arasında dinde sabit kalmak ve iman üzere olmak bulunmaktadır.

El Hadi Ne Demektir? El Hadi Esmasının Anlamı

El Hadi hidayete ulaştıran doğru yola ileten anlamına gelmektedir. El Hadi esması ise Allahu Tealanın dilediğini hidayete erdiren doğru yola ileten anlamına gelmektedir.

El Hadi Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Hadi esması Allahın dilediğini hidayete erdiren yani doğru yola ulaştıran hak yolda olmasına vesile olan bir esmadır. El Hadi esması Allahın kullarını hidayete erdiren ve doğru yolda olmalarını seven bir yaratıcı olduğunu ifade etmektedir. Allahu Teala af ve mağfiret eden ve kullarını hidayete erdirendir.

El Hadi Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Hadi esmasını zikretmek Allahın doğru yola iletmesine vesile olmaktadır. El Hadi esmasının zikri imanı güçlendirmeye vesile olmaktadır. El Hadi esması Allahın farz kıldığı amelleri yapmaya nafile ibadetleri severek yapmaya vesile olmaktadır.

Esmayı zikretmek korku ve endişelerden uzaklaşmayı sağlamaktadır. El Hadi esmasının zikrine devam edilmesi günahkar kişilerin günahlardan vazgeçmesini vesile olmaktadır. El Hadi esması tövbe edilerek zikredildiğinde kalbi huzur elde edilerek sıkıntılardan kurtulmaya vesile olmaktadır. Ya Hadi Celle Celaluhu zikrini yapmak Allahu Tealanın hidayetine ermeye vesile olmaktadır. Esmanın ezberlenmesi esmaül hüsnadan olduğu için faziletlidir. El Hadi esması işlerin kolay yoluna girmesine ve güzel ahlaklı olmaya vesiledir.