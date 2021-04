El-Habir Ne Demek? El Habir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Habir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

El-Habir, Arapça kökenli bir kelimedir.

El-Habir Ne Demek?

Kuran'ı Kerim'de bulunan Allah sıfatlarından bir tanesidir. Anlamıyla herkesin ilgisini çeken bir sıfattır. Bu sıfatlar kullanılarak yapılan zikir işlemleriyle faydalı bir durum oluşturmak mümkündür. Kuran'ı Kerim ayetlerinin bir bölümünde El- Habir sıfatı geçmektedir. Bu Arapça kelimenin ne anlama geldiği merak konusu haline gelmiştir. Bazı insanlar bu kelimenin anlamını bazı kaynaklardan araştırarak, öğrenmeye çalışıyor.

El-Habir Esması Türkçe Anlamı

El-Habir sıfatı en net şekilde "her şeyin iç yüzünü bilmek" anlamında kullanılmaktadır. Bu anlam aslında O'nun insanların tüm yaptığı her şeyi bildiği konusu Kuran'ı Kerim'de geçmektedir. Kuran'ı Kerim'in 26. ayetinde geçen ayet, Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'ın her şeyi görüp duyduğu ve insanların hiçbir şey saklayamadığı ayeti, Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

El-Habir Zikrinin Fazileti Ve Faydaları

El-Habir zikri yapmanın ne fazilet sağlayacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu zikrin hangi durumlarda yapılması gerektiği insanların araştırdığı bir konudur. Birçok insan sıkıntılarından kurtulmak için zikir çekebiliyor. El-Habir zikri de bu zikirlerden bir tanesidir. El-Habir zikri çeken kişiler şu faziletlere ulaşabilir;

- Her gün bu esmayı zikreden kişiler her işlerinde başarılı olur.

- Sabah okunması durumunda manevi sırların ortaya çıkmasına vesile olur.

- Bu esmayı zikreden kişilere melekler isteklerini verebilmek için izin isterler.

- Bu ismi zikreden kişiler, zalimlerin zulmünden korunur.

- El-Habir sıfatını zikreden kişiler işledikleri günahlardan uzaklaştırılır.