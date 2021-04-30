El-Ganiyy Ne Demek? El Ganiyy Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Ganiyy Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Gına ve Gani kavramları mutasavvıflar tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Gına, dünya zevklerine ve nimetlerine karşı tok gözlü olmak demektir. Gani ise kutup ve gays mertebesinde olan dervişler için kullanılan bir terimdir. Buna göre asıl zenginlik, mal mülk sahibi olmak değil Allah'ın takdirini kazanmaktır.

El- Ganiyy Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Hiçbir şeye muhtaç olmayan, kendi kendine yetebilen.

Allah'ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Zati sıfatlarından biri olan Kıyam Bi Nefsihi, El Ganiyy esması ile yakın anlamlıdır. Kıyam Bi Nefsihi, onun başka bir varlığa ihtiyaç duymadan var olabilmesi, kendi kendine yetmesi demektir. Yakın anlamlı El- Ganiyy esması da, tüm gereksinimlerden münezzeh olan anlamına gelir.

İkinci Anlamı: Çok zengin, çok müreffeh olan.

Muhammed Suresinin 38. ayetinde Allah'ın çok zengin, insanların ise fakir olduğu bildirilir. Buradaki zenginlik ilmi ve ruhani boyuttadır. Dünyadaki her şey bir gün helak olacağı, mal mülk hırsıyla sadece maddi şeyleri biriktirmek, kişiyi gaflete sürükler. Çünkü asıl zenginlik Allah'ın ilminden nasiplenmek ve sonsuz kudret sahibi olan yaratıcının takdirini kazanmaktır.

El- Ganiyy Esması ve Türkçe Anlamı

El- Ganiyy gerçek zenginliklerin tek ve mutlak sahibi olan demektir.

Ya Ganiyy Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Ganiyy esmasını zikredenler borçlarından kurtulur, felaha erer. Hanesine bereket gelmesini isteyenler de Ya Ganiyy günlük ibadetlerinden sonra 33 kez zikretmelidir.