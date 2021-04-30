El-Fettah Ne Demek? El Fettah Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Fettah Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Fettah ismi şerifi Allahu Tealanın iyilikleri için sonsuz kapılar açan yaratıcı olduğunu anlatmaktadır. El Fettah esması kapalı işlerin açılmasına vesile olan bir esmadır.

El Fettah Esması Ne Demektir? El Fettah Esmasının Anlamı

El Fettah Allahu Tealanın her kapıyı açan olduğu açamayacağı hiçbir kapı aşamayacağı hiç bir engel olmadığı anlamına gelmektedir. Allahu Teala dilerse her şey onun dilemesiyle açılmaktadır.

El Fettah Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Fettah esması Türkçe anlamı fetheden, açan dilediği her kapıyı açan yaratıcı olan Allah anlamına gelmektedir. El Fettah esması Allahu Tealanın gücünün ve kudretinin belirtildiği bir esmadır.

El Fettah Esmasının Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Fettah esması birçok derde deva bir esmadır. Ya Fettah esmasını sıkıntı anında zikreden sıkıntısından kurutulmaktadır. El Fettah esması kapalı olan kapıların açılması işlerin yoluna girmesi huzur ve refaha kavuşmak niyetiyle okunan ismi şeriflerdendir.

El Fettah esması zikrine devam edilmesi hastalıklardan şifa bulmaya vesile olmaktadır. İnsanlar tarafından sevilmeye ve hürmet görmeye vesile olmaktadır. El Fettah esması işe girmek veya işyerinde terfi edebilmek niyetiyle okunduğunda fayda vermektedir.

El Fettah esmasını zikretmenin faziletleri arasında bu zikri yapan kişilerin önünde istekleri için her engel kalkmaktadır. İstediklerini bu esma vesilesiyle kolaylıkla elde edebilmektedirler. Ya Fettah esması sınava girecek öğrencilerin de okuması tavsiye edilen esmalardandır. Birçok sıkıntılı anda okunması sıkıntıların bertaraf olmasına vesile olmaktadır.