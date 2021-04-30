El-Evvel Ne Demek? El Evvel Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Evvel Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Ahir kelimesi ile birlikte kullanılan Evvel, geçmiş zaman anlamına gelir. İçinde yaşadığımız zamanlar ahir, peygamberlerin yaşadığı zamanlar ise evvel olarak tanımlanır.

El-Evvel Ne Demek ve Nedir?

El- Evvel, öncesi ve başlangıcı olmayan demektir. Allah tüm eksikliklerden münezzeh olduğu gibi zamandan da uzaktır. Onun insanlar gibi dünü, bugünü ve yarını yoktur. İhlas Suresinin 3. ayetinde de Allah'ın doğmamış ve doğurmamış olduğu bildirilir.

Doğmak ve doğurmak gibi fiiller insana mahsustur. Bu nedenle insanın bir başlangıcı var iken Allah kadim ve baki olan tek varlıktır.

El-Evvel Esması Türkçe Anlamı

El - Evvel ezeli ve ebedi olan demektir. Mesnevi yazarı Ahmedi, İskendername adlı eserinde Allah'ı ''Evvel O'dur, öncesi başlangıçsız, Ahir O'dur sonrası sonsuz'' şeklinde nitelendirmiştir.

İbn Rüşd ise Allah'ı El Vahid El Evvel adıyla zikretmiştir. İlk ve Bir anlamına gelen El Vahid El Evvel, Allah'ın her şeyin başlangıcı, nedeni ve yaratıcısı olduğu anlamına gelir.

El-Evvel Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Günlük namazlardan sonra okunan El Evvel esması, ilim yolunda başarılı olmasını sağlar. Uyumadan önce okunduğu takdirde müminin kalbi şeytanın vesveselerinden uzaklaşıp Allah aşkıyla dolar.

El Evvel zikrinin en önemli faziletlerinden bir diğeri insanın kalp gözünü açması ve maneviyatını güçlendirmesidir. Yalnızca kalp gözü açık olanlar, Allah'ın zaman ve mekandan münezzeh olduğunu bilir.