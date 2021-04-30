El-Celil Ne Demek? El Celil Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Celil Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna da yer alan El Celil esması Allahu Tealanın büyüklük, ululuk azamet sahibi olmasını ifade etmektedir.

El Celil Esması Ne Demektir?

El Celil esması celal isminden gelmektedir. Celal ismi ise güç ve ululuk sahibi anlamına gelmektedir. Celil esması Allahu Tealanın büyüklüğünün hiçbir şey ile kıyaslanamaz olduğunu anlatmaktadır.

El Celil Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Celil esması Allahu Tealanın büyüklük, ululuk ve azamet sahibi tek yaratıcı olduğu anlamına gelmektedir. Allahu Tealanın büyüklüğü ve azameti hiçbir şey ile karşılaştırılmaz olmasıdır. Bu esma da Allahu Tealanın Celil olmasını görmeden inanmak yer almaktadır. Bu da gayba iman olarak imanı arttırmaktadır.

El Celil Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Celil esmasını zikretmek zalimlerin zulmünden kurtulmaya vesile olmaktadır. El Celil esması kişinin düşmanlarına karşı güçlü ve kuvvetli görünmesine vesile olduğu gibi kişinin içindeki uluhiyet sıfatının ortaya çıkmasına yardım etmektedir.

El Celil esmasını zikreden kişinin çevresindekilerin saygı ve hürmetini kazandığı görülmektedir. El Celil esmasını çokça zikreden kişi sözüne itibar edilen devlet büyükleri tarafından ilgi ve saygı gösterilen bir hale gelmektedir.

Ya Celilu Celle Celaluhu şeklinde günde en az 100 kere zikreden kişi kendini daha güçlü ve kuvvetli hissetmeye başlamaktadır. İtibarı artmakta ve psikolojik rahatsızlıklardan kurtulmaya bu zikir faydalı olmaktadır. Ya Celil esması zikrine başlayan ve bunu kendine adet edinen kişi bu zikri bırakmamalıdır. El Celil esması Allahu Tela tarafından verilen bir nimettir.