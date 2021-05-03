El-Cebbar Ne Demek? El Cebbar Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Cebbar esması Allah'u Teala' nın kudretini, her şeyi düzene koyan ve en büyük ihtiyaç gideren kudret olduğunu ifade eder. Mutlak gücün yegane sahibi Allah'tır.

El-Cebbar Ne Demek?

Allah'u Teala her şeyi düzene koyan güç ve kudrettir. Yarattıklarının ihtiyacını karşılayandır. Şaşırtıcı perişanlıkları iyi hale getiren ve her şeyi yola koyan tek kudret, tek güç, tek Yaratıcıdır. Haline şaşkınlıkla çareler arayan kimse dayanağının Allah' u Teala olduğunu asla unutmamalıdır.

El-Cebbar Esması Türkçe Anlamı

El-Cebbar esması muhteşem bir şekilde Allah'ın mutlak kudretinin yansıyan manalarını anlatır. El-Cebbar; halkın ihtiyaçları karşılayan, eksikliklerini tamamlayan, işlerini düzelten ve bu konuda gerekenleri gerektiği gibi yapmakta çok muktedir ve hakim olan anlamını içerir.

El-Cebbar aynı zamanda güçlükleri kolaylaştıran, sabır veren, aziz ve yüce olan, her şey ve herkesten üstün ve hakim olan, galip olan, kendisine ortak koşulmasından da münezzeh olan anlamına gelir.

El-Cebbar Zikrinin Faziletleri ve Faydaları

El-Cebbar; Allah'ın imar eden, kullarını tövbe etmeye döndürüp onları ıslah eden büyük kudretini ifade eder. İşte bu bereketli ve güçlü esmanın zikrine devam etmek çok faziletli ve yararlıdır:

l El-Cebbar esması bol rızık ve bereket için de1306 kez zikredilmelidir.

l El-Cebbar esmasının manasına vakıf olan kişiler, kırılan ümitlerinin canlanmasının, perişanlık hallerinin düzelmesinin ancak ve ancak Allah'ın halk etmesiyle mümkün olabileceğini bilirler. El-Cebbar zikrine her gün devam eden kişinin sabrı artar, ferahlık ve sükunete ulaşır.

l El-Cebbar ismini zikir vaktinde düzenli olarak zikredenler, şeytanın, cin ve insanların şerlerinden emin olurlar.

l Haksızlığa uğrayan kişiler Ya-Cebbar zikrini 40 gün her sabah namazını takiben 21 kez tekrar ederlerse maruz kaldıkları zulüm ve haksızlıktan Allah'ın izniyle kurtulurlar.

l El-Cebbar esmasının zikrine ihlasla ve samimiyetle devam eden kişiler, emellerine nail olurlar.