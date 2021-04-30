El-Cami Ne Demek? El Cami Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Cami Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Günlük hayatta sıklıkla kullandığımız haşır neşir olmak deyimi de Cami esması ile bağlantılıdır. Haşr toplanmak, neşir ise yayılmak, dağılmak demektir. Ahiret gününde tüm insanların Allah'ın huzurunda toplanması (haşr), cennet ve cehenneme gönderilmesi ise (neşr) olarak tanımlanır.

El- Cami Ne Demek ve Nedir?

Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçen El Cami esmasının iki anlamı vardır.

1. Anlamı: Kıyamet günü tüm insanları huzurunda toplayacak olan.

Dinimize göre insanın asıl yurdu ahirettir. Kıyamet gününde insanlar diriltilecek ve Rablerinin huzurunda toplanacaktır. Allah birçok ayette ''dönüşünüz yalnızca bana'' diye buyurmaktadır.

2. Anlamı: İnsanları istediği zaman istedi yerde bir araya getiren.

Allah, ahiret gününde insanları bir araya getirecek ve onları dünyada yaptıklarından hesaba çekecektir.

El- Cami Esması Türkçe Anlamı

El-Cami esması, huzurunda toplayan, bir araya getiren, tertip eden demektir. Aynı zamanda her şeyi kudreti ve sonsuz ilmiyle kuşatan anlamına gelir.

Ya Cami Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Namazdan sonra Ya Cami esmasını zikretmek, kişinin dünya nimetlerinden uzaklaşmasını ve ahirete yönelmesini sağlar. Çünkü bu esma, kıyamet günü geldiğinde tüm insanların Allah'ın huzurunda toplanacağını hatırlatır. Bunu hatırlayan takva sahibi müminler, küçük büyük tüm günahlardan uzak durup yalnızca hayra yönelirler.

El Cami zikri, tek kudret sahibinin yüce Allah olduğunu hatırlamamıza da vesile olur. Ahiret gününe iman eden Müslümanlar, dünya hayatının fani olduğunun farkındadırlar. Bu nedenle Allah'ı en güzel isimleriyle zikredip işlediği tüm günahlar için tövbe ederler.