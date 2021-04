El-Berr Ne Demek? El Berr Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Berr Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Namazlarda sık sık okunan El Berr esması, Oruç ve Hac ibadeti sırasında da zikredilebilir. Birçok din alimine göre en faziletli isimlerden biri olan El Berr, akşam ya da yatsı ezanından sonra 99 kere okunmalıdır.

El-Berru Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Kullarına karşı sevgisi, rahmeti ve merhameti gani olan.

İkinci Anlamı: Vaatlerinin tamamını yerine getiren, yalandan ve batıldan münezzeh olan.

Kuran'ı Kerimde El Berr esması ile yakın anlamlı birçok isim yer almaktadır. Bu isimlerden bazıları şunlardır:

1- El Rezzak: Kayıtsız şartsız, karşılık beklemeden nimet veren, kullarını hesapsız rızıklandıran.

2- El Basid: Rızkı açıp genişleten, kullarını ihsanı ve lütfuyla ödüllendiren.

3- El Vasi: Hem ilmi hem de bereketi sonsuz olan, yoktan var eden, bollaştıran

El-Berru Esması Türkçe Anlamı

El-Berru kullarına karşı rahmeti ve merhameti sonsuz olan demektir. İmam Buhari'nin naklettiği bir kutsi hadise göre kıyamet günü Allah'ın rahmeti, gazabını aşacaktır. Kullarını seven, koruyan ve her an gözeten Allah, onlara ihsan ve ilminden de bol bol verir. Kullarını doğru yola iletmek için kitaplar indirmesi ve peygamberler göndermesi de onun sonsuz ihsanını gösterir.

El Berru kelimesinin çoğulu ebrar şeklinde yazılır. İyilik yapmakta birbiriyle yarışan ve hayra yönelen kullar ebrar olarak nitelendirilir.

Ya Berru Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Allah'ın hem bu dünyada hem de ahirette verdiği nimetlere şükretmek için sık sık Ya Berru esması zikredilmelidir. Ya Berru zikri, hastalara şifa, yoksullara bereket getirir.