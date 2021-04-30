El-Bedi Ne Demek? El Bedi Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Bedi Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Kuranı Kerimde, El Bedi esmasıyla yakın anlamlı birçok isim bulunmaktadır. Bu isimler ve anlamları şu şekilde sıralanabilir: Es Sani (En güzel biçimde, sanatlı yaratan), El Muid (Yarattıklarını önce helak edip sonra dirilten), El Bari (Yaratma gücü sonsuz olan.) ve El Musavvir (Yarattıklarına biçim ve suret veren)

El- Bedi Ne Demek ve Nedir?

Birinci Anlamı: Şaşırtan, hayrette bırakan alemleri yaratan.

İslam inancına göre dünya alemi dışında birçok alem yaratılmıştır. Dünya, kevn-u fesat alemidir. Bu dünyada her şey oluş ve bozuluş halindedir. Melekut alemi ise meleklerin bulunduğu en nurlu alemlerden biridir. Rüyalar alemi Alem-i Misal olarak bilinir.

İnsanın zihni sınırlı gözü ise perdelidir. Bu nedenle yaratılan alemleri göremez. Buna rağmen tüm mümin kullar bu alemleri yaratanın Allah olduğuna iman eder.

İkinci Anlamı: Numune ve emsal olmadan yaratan, yaratma kudreti sonsuz olan.

Tek yaratıcı Allah'tır. İnsanları ve cinleri yalnızca kendisine ibadet etmeleri için yaratmıştır.

El- Bedi Esması ve Türkçe Anlamı

El- Bedi esması, herhangi bir örneği ya da benzeri olmadan yaratan anlamına gelir.

Ya Bedi Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Ya Bedi zikri Allah'ın insanlar için yarattığı için sayısız nimet için şükretmemize vesile olur. Günde 99 kez zikredildiğinde kişi maddi manevi tüm sıkıntılarından kurtulup rahata erer. Ya Bedi esması en şifalı isimlerden biridir ve maddi manevi tüm hastalıkları iyileştirir.