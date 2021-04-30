El-Batın Ne Demek? El Batın Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Batın Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Batın esması Allahu Tealanın zatının gizli olduğunu ifade eden bir esmadır. Allahu Tealanın sınırsız olduğu ve varlığının kulların sınırlı olduğu için idrak edemediklerini ifade etmektedir.

El Batın Ne Demektir? El Batın Esmasının Anlamı

El Batın Allah'ın zatının görülmesi ve mahiyetini bilinmesi açısından gizli olması demektir. Allahu Teala El Batın esmasında zatının gizli olmasını El Zahir esmasında da görünen olmasını ifade etmektedir. Allahu Tealanın zatının dünyada yarattıkları tarafından görülmesi gizli bulunmaktadır.

El Batın Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Batın esması Allahu Tealanın varlığının sınırsız olmasıyla kulların sınırlı halleriyle Allah’ı görmedikleri için varlığının gizli olması bu esma da belirtilmektedir. El Batın esması Allah’ın sınırsız bir yaratan olduğunu da ifade etmektedir.

El Batın Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir? ​​​​​​

El Batın esmasının ebced değeri 62 olarak bilinmektedir. El Batın esmasını zikretmek korktuklarından emin olmaya vesile olmaktadır. El Batın esması vesveselerden uzak kalmaya şeytanın vesveselerden korunmaya vesile olmaktadır. El Batın esmasını zikretmek gayba imanı arttırmaya vesile olmaktadır. El Batın esmasını dileklerin kabulü için niyet üzere okumak faziletlidir.

El Batın esmasını zikretmeyi adet edinmek olayların saklanan kısımlarını anlamaya kolaylıkla çözümlenemeyen vakaları çözümlemeye vesile olmaktadır. El Batın esmasını zikretmek kişinin saklaması gereken sırlarının ifşa edilmemesine vesile olmaktadır. El Batın esması iyiliklerin ve iyi amellerin gizlenerek sadece Allah rızası için yapılmasına vesile olmaktadır. El Batın esmasını ezberlemek de faziletli bir ameldir.