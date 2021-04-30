El-Basit Ne Demek? El Basit Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Basit Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsnada yer alan El Basıt esması Allahu Tealanın açan genişleten dilediğine bolluk veren dilediğine lütuf ve ikram eden kudretli bir yaratıcı olduğunu işaret etmektedir.

El Basıt Ne Demektir? El Basıt Esmasının Anlamı

El Basıt bolluk veren genişleten demektir. El Basıt esması Allahu Tealanın gücünün ve kudretinin genişleten bollaştıran istediğini istediği şekilde hayırla sevindiren anlamına gelmektedir.

El Basıt Esmasının Türkçe Anlamı Nedir?

El Basıt esması Allahın genişlik veren istediğinde rızkı artıran istediğine hayrı veren tek yaratıcı olduğunu ifade etmektedir. El Basıt esması Allahu Tealanın rızasının en yüksek derece olduğunu Onun rızasını kazanmanın en büyük hayır olduğunu göstermektedir. Allah dilerse her şeyi bollaştırabilmektedir. Allah dilerse bütün hayırları vermektedir. El Basıt esması bu hali ortaya çıkaran bir esmadır.

El Basıt Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Basıt esmasını dilek ve istek üzere 77 kez okumak faziletlidir. El Basıt esmasının ebced değeri 77 olmaktadır. Özellikle unutkanlık için bu esmasının okunması faydalı olmaktadır. El Basıt esması rızık bolluğu için faydalıdır. El Basıt esması genişleten manasında olduğu için kişinin varlığını maddi ve manevi genişletmeye vesile olmaktadır. El Basıt ismi şerifi doğurganlığı arttırmaya vesile olan bir esmadır.

El Basıt esması 77 kere bir yiyeceğin üzerine okunursa onda bu esmanın bereketi ile artma çoğalma olmaktadır. El Basıt esması ekilen bir ürüne 77 kere okunduğunda mahsüllerin çoğalmasında ve bereketlenmesine vesile olmaktadır.

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