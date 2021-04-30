El-Basir Ne Demek? El Basir Esması Türkçe Anlamı Ve Ya Basir Zikrinin Fazileti İle Faydaları

Esmaül hüsna içerisinde bulunan El Basir ismi şerifi Allahu Teala’nın güze isimlerinden olmaktadır. Allahın tüm mükemmel sıfatları taşıdığını bu esma ile de bildirilmektedir.

El Basir Ne Demektir? El Basir Esmasının Anlamı

El Basir esması Allahu Teala’nın gizli ve açık her şeyi gören olduğunu anlatmaktadır. El Basir esması ile Allahın görmesinden ve bilmesinden hiçbir şeyin saklanamayacağı bildirilmektedir.

El Basir Esmasının Türkçe Anlamı

El Basir esması Allahu Teala’nın tüm evrendeki saklanmış veya gizlenmiş olan her şeyi gören olduğu anlamına gelmektedir. Allahu Teala’nın büyüklüğü ve azameti bu esma ile de anlatılmaktadır.

El Basir Esmasını Zikretmenin Faziletleri ve Faydaları Nelerdir?

El Basir esmasının zikir sayısı 302 olmaktadır. El Basir ismi şerifini zikretmeye devam eden kişiler bazı olayların aslını görebilmektedirler. El Basir esması ile kişi dostlarının ve düşmanlarının niyetlerini ve gizlediklerini görebilmektedir. El Basir ismi şerifini okumaya devam eden kişinin kalp gözü açılmaktadır. El Basir ismi şerifi bereketi ile kişi bolluk ve berekete nasıl ulaşacağını görür ve ulaşır. El Basir ismi şerifini zikretmek geçmişte saklanan sırları öğrenmeye de vesile olmaktadır. El Basir ismi şerifini zikreden kişi amellerini gören ve bilen Allah olduğunu idrak ederek günahlardan uzaklaşmaya başlamaktadır. El Basir esmasının anlamını ve faziletlerini bilmeden dahi zikretmek faydalı olmaktadır. El Basir esması Allahu Teala’nın esmalarından olduğu için ezberlemek ve niyet üzere okumak faziletli ve faydalı olmaktadır. El Basir esması kişiyi hata yapmaktan alıkoymaktadır.