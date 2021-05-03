El-Bari Ne Demek? El Bari Esması Türkçe Anlamı Ve Zikrinin Fazileti

El-Bari, Allah'ın mutlak özelliğini anlatan bir esmadır. Sadece Allah' ta bulunan, sadece O'na mahsus niteliği anlatır. Yaratan ve bu Yaratmasını sürdüren Yüce Allah'ın bu özelliğini nitelemek için kullanılır.

El-Bari Ne Demek?

El-Bari esması Kuran' da birçok yerde geçmektedir. İnfitar Suresi " Ey insan! Seni yaradan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabbine karşı seni ne aldattı?"( 6-8 ayetler) Bunlardan sadece birsidir.

El-Bari sadece Allah'a mahsusu bir özelliktir. Allah'u Teala'nın bütün evreni yarattığını ve bu yaratmayı devam ettirdiğini ifade eder.

El-Bari Esması Türkçe Anlamı

El-Bari, Allah'ın " yaradan ve yaratmakta olan tek varlık " olduğunu anlatan sadece O'na özgü bir özelliktir. Allah'u Teala eşsiz bir güzellikte sürekli yaratan yüce Yaradan'dır. Bütün kainatı büyük bir uyum içerisinde yaratan O' dur ve sadece O'dur. Yani tek ve mutlak, eşi ve benzeri olmayan Yüce Yaradan'dır.

El-Bari Zikrinin Fazileti ve Faydaları

Allah'ın 99 esmasını zikretmek çok faziletlidir. El-Bari esmasının zikir sayısı 213 olup zikir günü pazar günüdür. Zikir saati ise güneş saatidir. Bu vakit, sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrasıdır. İşte El-Bari esmasının fazilet ve faydaları:

l Bu güzel esmayı 7 gün süreyle her gün 100 defa okuyan kimse selamete erer ve afetlerden korunur.

l Ya-Bari esmasını günde 210 kez şems saatinde okuyan kişi düşmanlarını yener ve feraha erer, zihni, aklı gelişir.

l El-Bari ismi gümüşe yazılarak başta taşınırsa baş ağrılarından kurtulmak mümkün olur.

l Ya Bari ismini bir yıl boyunca okumaya devam eden kişinin ağır işleri kolaylaşır.

l Fiziksel veya psikolojik bir rahatsızlığı olan " Ya Bari Celle Celaluhü" teşbihini çekerse Allah'ın izniyle maddi ve manevi sıkıntılarından kurtulur.